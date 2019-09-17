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Евгений Янович: "Хочется играть для людей, чтобы побудить их к размышлениям"

Актер сыграл главную роль в комедии "Инфоголик", а также одну из главных ролей в сериале "Кураторы"

Евгений Янович Фото: instagram.com/yanovychzhenya

14 сентября в нашей стране отмечали День украинского кино. Этот праздник касается всех, кто причастен к кинематографу – от сценаристов до актеров с режиссерами. Актер шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Евгений Янович имеет большой опыт работы в кадре. Он уже успел сыграть главную роль в комедии "Инфоголик", а также одну из главных ролей в сериале о студентах-медиках "Кураторы" на канале НЛО TV.

- Женя, как часто ты ходишь в кино? На какие показатели опираешься при выборе сеанса?

- На самом деле, стараюсь ходить в кино регулярно, раз в одну-две недели. Выбирая фильм, все же опираюсь на какие-то ожидания. Я себя считаю зрителем, которого относят к широкой аудитории, то есть я люблю хорошие, классические, попсовые фильмы. Если у меня есть настроение расслабиться, то я выбираю интересную комедию, смотрю различные рейтинги. Очень часто фильмы выходят за рубежом раньше, чем у нас, поэтому у меня есть возможность смотреть зарубежные рейтинги – для меня это первый критерий. Плюс собственные предпочтения и ожидания. Бывает, что иду на украинские фильмы из-за того, что они украинские.

Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

- Это нормально, на твой взгляд – ходить в кино самому?

- Это, на мой взгляд, самый интересный способ посещения кинотеатров, потому что один я посмотрел много фильмов. Даже устраивал марафоны, смотря по три фильма за один раз. Кстати, все были неплохие. Ты больше концентрируешься, не нужно отвлекаться на чьи-то реакции и обсуждения – все это происходит в твоей голове. И это нормально! Люди, которые ходят в кинотеатры одни, возможно, даже большие ценители кино, чем те, которые ходят парочками.

- Какие из последних украинских фильмов тебя впечатлили больше всего?

- Еще не было такого украинского фильма у нас в прокате, который бы меня действительно впечатлил. Были фильмы, которые мне понравились. Пожалуй, больше всего из того, что я видел, мне понравился фильм "Киборги", потому что это нетривиальная история о классическом добре и зле. Показана двойственность, и зритель сам выбирает, что для него правильно. Человеку дается выбор, а не показывается чисто пропагандистская точка зрения. Я бы выделил для себя "Киборги" как самый интересный украинский фильм за последние годы, который я видел. Ну, не считая "Инфоголика".

- Ты можешь назвать ТОП фильмов-разочарований в украинском кинематографе для тебя?

- Чтобы я себе не наживал много врагов, назову лишь два. Я о них говорил, как только выходил из кинозала. "Круты 1918" – это худший украинский фильм, который я видел. Он снят на средства Госкино, но эту историю можно было рассказать гораздо интереснее, содержательнее. На фильме есть ощущение, что это просто вырванные скетчи, которые почему-то нужно было показать друг за другом. Нет адекватной истории и не интересно смотреть за тем, что происходит: некрасиво снято, смонтировано, не всегда хорошо сыграно. Я знаю, что многие из актеров, идя сниматься в этом фильме, имели невероятно высокие ожидания, а получилось так, что некоторые даже стесняются результата. И я в том числе. Очень хочу, чтобы мы когда-то все же сняли про Круты понятную и интересную историю. Если говорить о фильмах, снятых не с помощью финансирования Госкино, то их не стоит оценивать. Это коммерческое кино, в которое люди сами вкладывают деньги, рискуют чем-то. Но я бы выделил фильм "Продюсер" как худший. Я уже говорил, что нельзя снимать с такими странными диалогами, персонажами, которые не всегда играют. Сначала было впечатление, что нас обманывают и это какой-то прикол, вот сейчас 5 минут пройдет – и начнется фильм. Но оказалось, что это и был фильм.

Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

- Что в украинском кино нужно улучшить или изменить?

- В первую очередь, по-моему, в украинском кино не хватает качественных, образованных, а главное – "не загнанных" сценаристов. Которые будут писать правильные сценарные ходы, а не делать все по шаблону, который был придуман 150 лет назад. Которые не будут брать книжку и выписывать диалоги, при этом не добавляя художественной составляющей именно для фильма. Я очень надеюсь, что новый фильм "Віддана" по книге Софии Андрухович "Фелікс Австрія" будет не таким.

И вторая проблема – это актеры, я и себя немного к этой когорте приписываю. У нас нет актеров-брендов, своеобразных украинских Ди Каприо. Мы идем на "Скалу" Джонсона, Ди Каприо, Камбербэтча, потому что знаем, что на таких фильмах мы точно получим удовольствие. Вместо того, чтобы в кино брать хороших профессиональных актеров, у нас пытаются делать их из людей шоу-бизнеса, но это не всегда идет на пользу актерской составляющей.

Конечно, бывают удачные и неудачные примеры, даже с одним и тем же актером. Я считаю, что можно противопоставить роль Павла Николаевича Зиброва в "Инфоголике", где он трижды смешно и уместно появлялся в фрагментах, роли в "Продюсеры", где его слишком много раз показывали, поэтому это было не так интересно. Поэтому привлекать время от времени – это правильно, но делать это в масштабах, как сейчас – перебор.

- Какую роль ты хотел бы сыграть в ближайшем будущем?

- В ближайшем будущем я готовлюсь морально и физически к роли в полнометражном фильме о полицейских. Съемки начнутся через несколько месяцев, но нужно выглядеть и вести себя так, чтобы люди действительно понимали – этот полицейский имеет хорошую физическую подготовку. Мне интересно сыграть, потому что такого я еще не делал, а дальше, в будущем (тоже обозримом), возможно, попадется драматическая роль.

Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

- Как ты готовишься к своей роли в "Инфоголике-2"?

- Не сказал бы, что я сейчас максимально готовлюсь, потому что "Инфоголик" и Максим, которого я играю в этом фильме, – это был мой дебют на большом экране. Наверное, очень много своих черт я присваиваю Максиму, он максимально близок мне. Нужно будет просто подкорректировать это под реалии, и я думаю, что Макс станет только более интересным для зрителя.

- Не изменил ли ты свое мнение, что актеру не нужно классическое образование?

- Я не говорил, что актеру не нужно классическое образование. Я говорил, что актеры могут быть без него, но те, кто имеют образование, соответственно, имеют лучший фундамент. Если мой фундамент – это опыт, который нужно долго получать, чтобы дойти до определенного уровня, то люди с классическим образованием получают опыт в процессе учебы. Они имеют больше времени и могут основательно подойти к подготовке.

Поэтому я считаю, что если вам сейчас 12 лет и вы мечтаете стать актером, то идите и учитесь!

- Ты всегда хотел сыграть драматическую роль – уже были предложения?

- Все начинается с малого. Конечно, каждый человек не думает, что всю жизнь будет до 70 лет скакать и веселить людей. Хочется играть для людей, чтобы побудить их к размышлениям. Брать те роли, которые раскрывают серьезные проблемы. Предложений на главные роли еще не было, но уже сыграл эпизодическую некомедийную роль в фильме "Віддана", который выйдет в 2020 году на экраны. Попробовал себя в совершенно других условиях. Я пока ничего не делаю для того, чтобы играть драматическую роль, поэтому ее нет. Думаю, что со временем я к этому приду, и драма найдет меня сама.

- О каких событиях украинской истории (в прошлом или современности) еще нужно снять фильм в Украине?

- У нас слишком много драматических событий, интересных для истории нашего государства. Начиная со времен Киевской Руси, даже раньше, и до сих пор. Дат, тем и событий, которые было бы интересно показать, максимально много. Битва под Полтавой, которую можно показать с разных сторон. К примеру, рассказать о том, как Ивану Мазепе было трудно сопоставить все, что происходит, насколько трудно было убедить людей поддержать его идею. Осветить эту дуалистику нашего народа, который почему-то всегда был по разные стороны баррикад, хотя на самом деле хотел одного – только хорошего для своей земли.

Поскольку я еще интересуюсь спортом, то считаю, что жанр спортивной драмы также нужно восстанавливать, и не только в документальных фильмах. Была бы крутая история о Валерии Васильевиче Лобановском, о его жизни, команде 98-99-х годов, которая разносила всех, и чем это закончилось дальше.

Событий куча, главное, чтобы было желание и где-то находились инвесторы на реализацию.

- Показатели качественного фильма лично для тебя – это...

- Для меня показатель качественного кино – это когда ты за сеанс ни разу не взглянул на часы. А еще после хорошего фильма всегда остается послевкусие. Он может быть горький, когда сюжет был печальный, может быть легкая нотка улыбки от комедийной истории, а может быть мотивационный заряд, после этого ты хочешь что-то делать в своей жизни.

- Что следует сделать, чтобы украинское кино собирало такие же бокс-офисы, как голливудские блокбастеры?

- Во-первых, у нас уже есть примеры, когда наши фильмы собирают такие же бокс-офисы, которые можно сопоставлять с голливудскими блокбастерами. В Украине мы можем говорить о "Я, ты, он, она" и о "Скаженом весіллі", которые собирали больше 50 миллионов гривен. Это уровень огромного количества мировых бестселлеров, выходящих на наших экранах. Качественное промо и формирование доверия к тому, что украинское кино может стать крутым – это основа для того, чтобы мы хотя бы в Украине были конкурентами мировым фильмам. Конечно, что бы сейчас ни выпускал "Марвел", почти все бьет мировые рекорды. Нельзя бороться с "Мстителями", которые являются лидерами рынка везде, но хотя бы равняться и быть где-то рядом, у нас для этого есть все. Остается писать качественные сценарии и подтягивать бренд-актеров. Очень хочется, чтобы за несколько лет у нас ежегодно выходили фильмы, которые будут обновлять украинские рекорды.

- Каких жанров тебе не хватает сегодня в украинском кинематографе?

- У нас очень часто получается не драма, а "печаль" в украинском кино – ее очень много. Хочется больше качественных комедий и опять же, спортивных драм, которые совсем не представлены в Украине. Это ниша, которую нужно занимать.

Евгений Янович Фото: пресс-служба НЛО TV

- Твой личный ТОП-5 украинских и мировых фильмов, которые стоит посмотреть каждому?

- У меня есть любимые фильмы, с которыми ничего не сделаешь и всегда будешь называть их. Это "Начало", "Зеленая книга", "Форрест Гамп", "Поймай меня, если сможешь" и советский фильм "Любовь и голуби". Кстати, о "Зеленой книге": я понял, что этот фильм произвел на меня наибольшее впечатление за последнее время. Такое ощущение, будто это какая-то невероятно интересная и добрая история, где показаны серьезные проблемы, но настолько легко, что остается приятное послевкусие.

И бонус – все части "Гарри Поттера", которые оставлю вне рейтинга. Это отдельная история!

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