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Фанаты "Игры престолов" нашли все Железные троны из квеста

Поклонникам не составила особого труда найти троны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Фанаты "Игры престолов" нашли все Железные троны из квеста Фото: twitter.com/HBOCanada
Фанаты "Игры престолов" нашли все Железные троны из квеста
Фото: twitter.com/HBOCanada

Не так давно канал HBO перед премьерой восьмого сезона "Игры престолов" запустил интересный квест - фанатам нужно было отыскать Железные троны. Первый Железный трон нашли через три дня после начала квеста - двое парней обнаружили его в лесу в английском Глостершире. 

Вслед за первым поклонники нашли и оставшиеся четыре трона. Как оказалось, спрятаны они были в разных уголках мира  и стали для фанатов призами за усердие.   

Итак, четыре трона нашли: в Бьерклидене (Швеция),

в испанском замке Атиенза,

в Тамблер Ридж в Канаде,

и на бразильском пляже Морро Бранку.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle предложил читателям интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов".

Смотрите подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

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игра престолов HBO Железный трон
Источник: Сегодня
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