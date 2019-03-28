Фанаты "Игры престолов" нашли все Железные троны из квеста
Поклонникам не составила особого труда найти троны
Не так давно канал HBO перед премьерой восьмого сезона "Игры престолов" запустил интересный квест - фанатам нужно было отыскать Железные троны. Первый Железный трон нашли через три дня после начала квеста - двое парней обнаружили его в лесу в английском Глостершире.
Вслед за первым поклонники нашли и оставшиеся четыре трона. Как оказалось, спрятаны они были в разных уголках мира и стали для фанатов призами за усердие.
Итак, четыре трона нашли: в Бьерклидене (Швеция),
TWITTER— Josefine Wallenå (@jbirdCSGO) March 21, 2019
в испанском замке Атиенза,
TWITTER— Gemma Mamba Negra (@GemmaMambaNegra) March 26, 2019
в Тамблер Ридж в Канаде,
TWITTER— Sami Sima (@SamiSimaSimblr) March 27, 2019
и на бразильском пляже Морро Бранку.
TWITTER— HBO Brasil (@HBO_Brasil) March 25, 2019
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle предложил читателям интересную голосовалку. Кто займет Железный Трон, по мнению наших читателей – поклонников "Игры престолов".
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