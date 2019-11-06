"Фантастические твари 3": первые подробности и информация о съемках

События третьего фильма будут происходить в Бразилии

"Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" Фото: YouTube

Весной 2020 года Warner Bros. начнет съемки следующего эпизода франшизы "Фантастические твари", который объяснит события, происходившие в прошлом. Как известно, съемки откладывались почти на год.

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По информации издания Deadline, съемки третьего эпизода запланированы на весну 2020 года. Также в источнике отмечается, что в новой части вернутся все актеры, снимавшиеся в двух предыдущих. Под вопросом, конечно же, Лита Лестрейндж (она погибла во втором фильме от руки Гриндевальда).

Известно, что события в третьей части "Фантастических тварей" будут разворачиваться в Бразилии и в североамериканской школе колдовства и волшебства Ильвермоне. По словам создателей, новый эпизод даст ответы на все вопросы, которые возникли во время просмотра фильма "Фантастические твари и преступления Гриндевальда".

Напомним, что "Фантастические твари 2" показали антирекорд проката. Мировые сборы ленты студии Warner Bros. Pictures также оказались намного скромнее, чем предполагалось, – 253 млн долларов. При этом бюджет фильма составляет 200 млн долларов.

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