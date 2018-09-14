Фантастика в Тролльберге: появился трейлер нового мультсериала от Netflix
Первый сезон "Хильды" выйдет уже в сентябре
Стриминговая платформа Netflix наконец опубликовала трейлер предстоящего мультсериала "Хильда". Это адаптация серии комиксов Люка Пирсона под названием "Хильдафолк".
Это история о бесстрашной девочке с синими волосами по имени Хильда. Из богатого родного городка она с мамой переезжает в Тролльберг (название говорит само за себя). Там Хильде предстоит завести новых друзей и познакомиться с местными магическими созданиями.
Отметим, что еще в 2013 году Люк Пирсон номинировался на премию Айснера с комиксом о Хильде в категории "Лучшая книга для детей". Также он работал художником над сериалом "Время приключений".
Первый сезон сериала выйдет уже 21 сентября.
Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер из предстоящего недетского мультфильма "Разочарование" (Disenchantment). Этот мультсериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Элфо и "личном демоне" Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия