Фантастика в Тролльберге: появился трейлер нового мультсериала от Netflix

Первый сезон "Хильды" выйдет уже в сентябре

"Хильда". Фото: Netflix

Стриминговая платформа Netflix наконец опубликовала трейлер предстоящего мультсериала "Хильда". Это адаптация серии комиксов Люка Пирсона под названием "Хильдафолк".

Это история о бесстрашной девочке с синими волосами по имени Хильда. Из богатого родного городка она с мамой переезжает в Тролльберг (название говорит само за себя). Там Хильде предстоит завести новых друзей и познакомиться с местными магическими созданиями.

Отметим, что еще в 2013 году Люк Пирсон номинировался на премию Айснера с комиксом о Хильде в категории "Лучшая книга для детей". Также он работал художником над сериалом "Время приключений".

"Хильда". Фото: Netflix "Хильда". Фото: Netflix "Хильда". Фото: Netflix "Хильда". Фото: Netflix "Хильда". Фото: Netflix 1/5

Первый сезон сериала выйдет уже 21 сентября.

Напомним, стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер из предстоящего недетского мультфильма "Разочарование" (Disenchantment). Этот мультсериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Элфо и "личном демоне" Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия