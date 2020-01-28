Феномен 60-х в кино: вышел документальный фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Это картина о съемках фильма, интересных историях и актерах, сыгравших главные роли

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Студия Sony Pictures опубликовала документальный фильм о съемках девятой картины Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Отметим, фильм номинируется на Оскар 2020 и является одним из фаворитов критиков и зрителей.

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В документалке рассказывают о 60-х годах в истории американского кино. Также на кадрах видео показаны фрагменты интервью с создателями картины, в том числе с самим режиссером Квентином Тарантино.

Также актеры, исполнившие главные роли, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби, рассказали о съемочном процессе и своих персонажах.

Отметим, действия фильма происходят в конце 60-х годов в Голливуде. Главные герои – актер Рик Далтон и его дублер Клиф Бут – пытаются держаться на плаву в современном кинематографе. По соседству у Рика живет именитый режиссер Роман Полански со своей молодой супругой актрисой Шэрон Тейт. В рассказ вплетена история секты Чарли Мэнсона. Но в фильме больше фантазии, чем реальных событий.

Напомним, ранее мы рассказывали, в чем феномен фильма "Однажды в Голливуде".

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