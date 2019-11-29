Фэнтези "Вальхалла: Тор Рагнарек" вышло в украинский прокат: трейлер

Кинолента снята в копродукции Дании, Норвегии, Швеции и Исландии

Кадр из фильма "Вальхалла: Рагнарек" Фото: Profile Pictures

В украинский прокат 28 ноября вышел фильм режиссера Фенара Ахмада "Вальхалла: Тор Рагнарек". В главных ролях: Роланд Мюллер, Дульфи Аль-Джабури, Патриция Шуманн, Якоб Ульрик Ломанн.

Фэнтезийный триллер создан в копродукции Дании, Норвегии, Швеции и Исландии. Кинематографисты сняли римейк одноименного мультфильма 1986 года, который в свою очередь основывается на серии комиксов, изображающих героев скандинавской мифологии.

Узнайте также, как создаются мультфильмы:

По сюжету, священная обитель богов Вальхалла под угрозой. Рагнарок приближается. Древние великаны во главе с Локи жаждут власти. Если им удастся отыскать гигантского волка Фенрира – сына Локи, настанет конец света. Верховный бог Один вместе с богом молний Тором собирает войско в Асгарде для решающей битвы богов и гигантов. Двое смертных случайно оказываются в центре эпохального противоборства.

Напомним, ранее компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего раскрыла секреты предстоящей четвертой фазы своей киновселенной, которая начнется после "Мстителей".

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