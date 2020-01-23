Фестивальная сенсация и самый дорогой украинский фильм: что смотреть в 2020 году

Анна Мачух рассказала, какие украинские фильмы нужно посмотреть

Анна Мачух Фото: пресс-служба

В 2020 году украинский зритель увидит около 40 отечественных картин, некоторые из которых успели побывать на международных кинофестивалях класса А. Например, фильм "Атлантида" получил приз Венецианского кинофестиваля 2019.

Узнайте, как прошел ОМКФ 2019:

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух рассказала, какие украинские фильмы обязательно нужно увидеть в этом году.

"Мои мысли тихие"

Режиссер : Антонио Лукич

: Антонио Лукич Дата выхода: 16 января

Не успел год начаться, как сразу две украинские ленты вышли в прокат. Одна из них – комедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие", премьера которой состоялась еще летом на 10-м Одесском международном кинофестивале, где фильм получил несколько наград, в частности "Приз зрительских симпатий". Неудивительно, ведь это фильм, который близок всем, – в нем поднята вечная проблема отцов и детей.

Картина рассказывает о звукорежиссере Вадиме, который получает шанс начать все с чистого листа. Ему выпадает шанс переехать в Канаду, если он запишет звуки животных на Закарпатье, особенно – пение раховской кряквы. Спутником парня в путешествии на запад Украины становится его эксцентричная мама.

Режиссер : Кристина Сиволап

: Кристина Сиволап Дата выхода: 16 января

Экранизация бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия", которая также уже идет и кинотеатрах, поражает зрелищностью. Для фильма "Віддана" сшили более 150 костюмов, а саундтреком стала песня "Вільна" в исполнении Тины Кароль и Юлии Саниной из группы The Hardkiss. Кстати, слова к песне написала alyona alyona.

Сюжет картины разворачивается в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) середины ХIX века. Во время пожара погибает жена доктора Ангера, который теперь сам воспитывает двух девочек – родную дочь Адель и ребенка домработников Стефанию. Девушки растут, но не могут разобраться, кто они друг другу – подруги, сестры, или служанка и хозяйка.

Режиссер : Владимир Тихий

: Владимир Тихий Дата выхода: 30 января

Украинские кинематографисты продолжают рефлексировать на тему войны на востоке Украины и связанных с этим событий, но автор прошлогодней "Брамы" Владимир Тихий пошел дальше. Режиссер снял "неполиткорректную" комедию о зоне АТО. События разворачиваются в 2014 году. Без опыта, нормального оружия и продовольственного обеспечения тысячи добровольцев ушли на фронт. Среди них – инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов. Они ничего не знают о намерениях командования, почти не ориентируются на местности. Но именно эта четверка становится причиной грандиозного провала масштабной операции врага.

Режиссер : Тимур Ященко

: Тимур Ященко Дата выхода: 27 февраля

Военная драма "Черкассы" основана на реальных событиях. Она рассказывает о мужественной обороне украинскими моряками одноименного тральщика. Во время аннексии Крыма экипаж "Черкасс" три недели сопротивлялся русским военным. Судно было единственным из 13 украинских кораблей, которое не спустило украинский флаг. Тральщик взяли штурмом два российских вертолета Ми-35 и три скоростных катера в конце марта. Кстати, одну из ролей сыграл бывший матрос "Черкасс" Михаил Воскобойник.

Режиссер : Михаил Ильенко

: Михаил Ильенко Дата выхода: 12 марта

Идея ленты возникла еще в 1967 году, но реализация затянулась на долгие годы. "Толока" создана по мотивам баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості". Сюжет фильма охватывает более 400 лет истории Украины от Полтавской битвы до войны на Донбассе. В целом "Толоку" описать довольно сложно, как и определить ее жанровую принадлежность. Чем-то фильм напоминает "100 лет одиночества" Габриэль Гарсия Маркеса, но при этом лента очень актуальна сейчас.

Режиссер : Олесь Санин

: Олесь Санин Дата выхода: 10 ноября

О главаре опришков Олексе Довбуше уже неоднократно снимали фильмы. Но за 90 млн грн – впервые. Да, это действительно один из самых дорогих фильмов в истории украинского кино. К тому же, режиссер картины Олесь Санин, автор исторического "Поводыря", утверждает, что это будет современный и актуальный фильм. Лента воссоздает драматическую жизнь легенды Карпат Олексы Довбуша на основе украинских и польских документов. Зритель увидит историю непростой любви и борьбы за достойную судьбу для своего народа главаря опришков.

Режиссер : Валентин Васянович

: Валентин Васянович Дата выхода: ноябрь 2020 года

"Атлантида" уже успела заработать себе славу прорыва в украинском фестивальном кино еще до выхода в прокат. Фильм Валентина Васяновича победил в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, а также получил ряд наград на других международных фестивалях.

События фильма разворачиваются в 2025 году. Украина уже победила в войне с Россией и вернула себе оккупированные территории. Впрочем, теперь украинцам нужно научиться жить дальше после всех пережитых потерь, смертей, среди разрухи и страданий. Как и герою ленты – солдату с посттравматическим расстройством, который возвращается в родной город на Донбассе, полностью разрушенный войной. В фильме все роли сыграли непрофессиональные актеры, среди которых ветераны АТО, солдаты ВСУ и волонтеры.

"Мы есть... Мы рядом"

Режиссер : Роман Балаян

: Роман Балаян Дата выхода: осень 2020 года

С момента выхода последнего фильма известного украинского режиссера Романа Балаяна прошло 12 лет. Наконец он возвращается в кино с лентой "Мы есть... Мы рядом". Это будет первый украиноязычный фильм режиссера. События черно-белой ленты происходят в Киеве вокруг врача-хирурга. Он ошибочно ставит не тот диагноз своему семилетнему крестнику, в результате чего мальчик умирает на операционном столе. Врач в шоке пишет заявление на увольнение, после чего с героем происходят мистические истории.

Режиссер : Наталья Ворожбит

: Наталья Ворожбит Дата выхода: конец 2020 года

Для сценаристки "Киборгов" Натальи Ворожбит "Плохие дороги" – это режиссерский дебют. Раньше это была пьеса автора, которая теперь станет полнометражным фильмом. Он состоит из четырех новелл о Донбассе времен войны. В центре сюжета истории реальных людей, как военных, так и гражданских, которые находятся по обе стороны разграничения. Каждая новелла – определенный тест на человечность, который, возможно, пройдут не все.

"Номера" Фото: пресс-служба

Режиссеры : Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев

: Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев Дата выхода: 2020 год

Фильм-антиутопия по одноименной пьесе Олега Сенцова – это рассказ о заключенном обществе, которое стремится побороть свои страхи ради желаемой свободы. В мире Номеров, где все подчинено четким правилам, произошел сбой, когда Седьмой влюбился не в ту, которую должен любить. Это разрушает спокойствие пассивной власти, а следовательно и, казалось бы, непоколебимые правила.

Постановкой фильма занимались Ахтем Сеитаблаев и Олег Сенцов, который на момент съемок находился в российский колонии, куда был незаконно заключен. "Номера" – первый украинский фильм, производство которого осуществлялось без физического присутствия автора.

Конечно, это не все фильмы, который выйдут в прокат в 2020. Невозможно охватить все картины, которые мы ждем, но добавлю, что лично я также хочу увидеть "Экс" Сергея Лысенко об украинском подполье в Галиции в 30-х годах, дебютный полнометражный художественный фильм Мантаса Кведаравичюс "Стасис", постмодерниський трэш-арт "Путь мертвеца" Георгия Фомина и фильм Тараса Дроня "С завязанными глазами" о девушке – мастере боевых единоборств.

Напомним, ранее мы сделали обзор фильма Антонио Лукича "Мои мысли тихие".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.