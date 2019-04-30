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Филиппу Киркорову – 52: ТОП-5 хитов артиста

У Киркорова есть много хитов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Сегодня, 30 апреля свой день рождения празднует известный российский певец Филипп Киркоров, который был четвертым супругом Аллы Пугачевой. Артисту исполняется 52 года. Предлагаем вспомнить самые известные хиты Филиппа Киркорова. 

"Зайка моя", 1995

"Немного жаль", 2003

"Роза чайная", 2003

"Килиманджаро", 2000

"Просто подари", 2011

Напомним, ранее Филипп Киркоров рассказал о причине своего развода с примадонной эстрады Аллой Пугачевой. Певец сделал акцент на том, что он сам виноват в разрыве, поскольку "не оправдал надежд великой женщины" и не уделял должного внимания ей.  Главными причинами развода Киркоров назвал именно свою высокомерность, а также отсутствие умения совмещать работу и семью. 

Отметим, что 15 апреля Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отпраздновала свой юбилей. Звезде исполнилось 70 лет! В честь юбилея 15 апреля Алла Борисовна дала грандиозный концерт. Сегодня.Lifestyle также вспомнили самые яркие хиты Примадонны. 

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Источник: Сегодня
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