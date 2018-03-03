Фильм Андрея Звягинцева выиграл премию "Сезар"

Фильм российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил национальную кинопремию Франции "Сезар" в номинации "Лучший зарубежный фильм", сообщает RFI.

Андрею Звягинцеву вручали награду знаменитые французские актеры Софи Марсо и Пьер Ришар.

В картине рассказывается история супружеской пары в разгар тяжелого развода и их 12-летнего сына, который, увидев одну из их ссор, уходит из дома.

Напомним, 4 марта будут вручать премию Оскар. На награду в категории "Лучший фильм" претендуют сразу девять картин. Отметим, что оглашение номинантов в этом году организаторы доверили американской комедийной актрисеТиффани Хэддиш и британскому актеру и режиссеру Энди Серкису. Наибольшее число номинаций у фильмов "Форма воды" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".