Фильм "Цена правды" станет доступным для незрячих и неслышащих зрителей

Это первый фильм в истории украинского кино с тифлокомментарием и субтитрами

Кадр из фильма "Цена правды" Фото: пресс-служба

Украинский фильм режиссера Агнешки Холланд "Цена правды", который выходит в прокат уже на этой неделе, является первым фильмом в истории украинского кинематографа, который станет доступным для незрячих и неслышащих зрителей во всех кинотеатрах страны. Отметим, что генеральным медиапартнером выступает телеканал "Украина".

Узнайте эксклюзивные подробности о фильме "Цена правды":

Благодаря мобильным приложениям Earcatch и Subcatch, люди с нарушением зрения или слуха смогут получить тифлокомментарий или адаптированные субтитры в своем смартфоне во время любого сеанса фильма во всех кинотеатрах.

Кадр из фильма "Цена правды" Фото: YouTube

"Это абсолютно инновационное решение, которое позволит фильмам стать максимально доступными для каждого. Теперь незрячие и неслышащие люди смогут посмотреть любой фильм к которому создан тифлокомментарий или адаптированные субтитры. И для этого не нужно идти в "специальный кинотеатр" или на "специальный показ", достаточно скачать одно из приложений на свой смартфон и наслаждаться доступным кино. Мы хотим, чтобы все фильмы, которые выходят в украинский прокат были доступны для незрячих и неслышащих людей. А это несколько миллионов украинских граждан с нарушением зрения или слуха, которые раньше не могли смотреть кино наравне со всеми", – рассказала оучредитель агентства "Доступне Кіно" Виктория Лучка.

"Смотреть кино – это измерение прав человека. Право равного доступа к культурной жизни является обязательством Украины в соответствии с Конвенцией ООН о правах лиц с инвалидностью. К сожалению, государство в течение десяти лет нарушает нормы статьи 30, ведь не создала никаких условий людям с инвалидностью для просмотра кино и тв. Мы надеемся, что инициатива "Доступне Кіно" станет точкой отсчета для исправления ситуации с несоблюдением культурных прав людей с инвалидностью, в частности состоится совершенствования законодательной базы в этом направлении, будут разработаны и реализовываться стандарты доступности кино и другого видеоконтента; производители кино, кинотеатры и соответствующие государственные органы должны обеспечивать доступность кино на всех этапах его производства и распространения", – отметила Юлия Сачук, правозащитница, председатель ОО "Борьба за свои права".

"Инклюзия в кино-культуре – это когда каждый человек, несмотря на инвалидность, может прийти на киносеанс в удобное время и посмотреть фильм вместе со всеми. Это большое событие для доступности кино в Украине и мы рады, что "Цену правды", этот важный фильм, смогут посмотреть люди с нарушением зрения или слуха в любое удобное для них время. Следующим фильмом, который мы считаем важным сделать доступным для всех – фильм "Пульс", релиз которого состоится в 2020 году. Уверены, что это только начало совместного плодотворного сотрудничества и впереди еще больше таких проектов", – прокомментировал продюсер фильма "Цена правда" Егор Олесов.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский отметил орденом княгини Ольги III степени режиссера фильма "Цена правды" Агнешку Холланд "за весомый вклад в памяти жертв геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

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