Фильм "Черная пантера" установил рекорд в Twitter

Сегодня, 10:45

О киноленте упомянули 35 миллионов раз

Кадр из фильма &quot;Черная пантера&quot;
Кадр из фильма "Черная пантера"

Супергеройский фильм "Черная пантера" опередила по сборам "Дэдпула", и это только за первые недели проката. Теперь фильм снова установил рекорд, но теперь по обсуждаемости в Twitter.

О ленте упомянули 35 миллионов раз, благодаря чему она обогнала картину "Звездные войны: Пробуждение силы", пишет The Hollywood Reporter.

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А тройку лидеров замыкает еще один фильм фантастической саги – "Звездные войны: Последние джедаи". По информации издания, больше всего посвящали твиты "Черной пантере" жители США, Великобритании и Таиланда.

Напомним, студия Disney сообщила, что фильм "Черная пантера" стал третьим в их списке самых масштабных супергеройских картин. Первые два места занимают "Темный рыцарь" (2008) с бокс-офисом в 1 004 558 444 долларов и "Мстители" (2012), собравшие в прокате 1 518 812 988 долларов.
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Источник:

"Сегодня"

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