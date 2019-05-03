Фильм "Дике поле" откроет в Грузии фестиваль украинского кино "Украина в фокусе"

Генеральным медиа-партнером выступает телеканал "Украина"

"Дике Поле" Фото: пресс-служба

С 2 по 5 мая в Тбилиси (Грузия) состоится пятый фестиваль украинского кино "Украина в фокусе". Откроет кинофестиваль фильм Ярослава Лодыгина "Дике поле", генеральным медиа-партнером которого выступает телеканал "Украина". В общем к показу запланировано семь полнометражных фильма и четыре короткометражных фильма. Организаторами фестиваля выступили продюсерские компании FX Film Georgia и JS Films.

"Украинский кинематограф динамично развивается, что позволяет нам достойно представить Украину мировому киносообществу, показывая разножанровые картины и те, что лучше представляют кинематограф Украины. Фестиваль украинского кино в Грузии уже стал доброй традицией, и празднует небольшой первый юбилей – 5 лет – поэтому в этот раз мы вновь ожидаем полные залы ", - рассказали соорганизатор события Юлия Синькевич и Мария Москаленко.

Событие откроет дебютная работа режиссера Ярослава Лодыгина – фильм "Дике поле", телевизионная премьера которого состоится в этом году в эфире телеканала "Украина". Лента, снятая по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана, еще на этапе производства собрала много призов на питчинг за рубежом, а мировая премьера состоялась на кинофестивале в Таллинне.

Недавно стало известно, что фильм также победил в пяти номинациях Третьей Национальной кинопремии "Золота Дзиґа", в частности за лучшую мужскую роль и операторскую работу.

Фестиваль проходит при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, посольства Украины в Грузии, Грузинского Национального киноцентра, Одесского международного кинофестиваля, а также Тбилисской мэрии.

"Мы видим неизменную заинтересованность грузинской стороны в украинской культуре и совместном кинематографическом партнерстве. Для продвижения Украины в мире, поиска и налаживания новых профессиональных связей, сотрудничества и продуктивного диалога с давними партнерами мы и продолжаем поддержку подобных мероприятий за рубежом ", – отметил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

Все показы пройдут в кинотеатре "Амирани", вход по билетам. Фильмы будут показывать на языке оригинала с английскими и грузинскими субтитрами.

Напомним, в 2018 году ежегодный кинофестиваль "Украина в фокусе" открывала украинско-словацкая драма "Межа".

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