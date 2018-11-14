Фильм "Дике поле" показал хороший результат в прокате

Картина показала лучшие результаты, чем "Донбасс" и "Бандерас"

Постер к фильму "Дике поле"

Украинский фильм "Дике поле" по роману Сергея Жадана стартовал в прокате еще неделю назад, но уже успел продемонстрировать внушительные результаты. Кассовые сборы картины составили почти 1,37 млн грн.

Отметим, что старт фильма показал лучшие результаты в прокате, чем "Донбасс" Сергея Лозницы (почти 14 тыс. зрителей за первую неделю проката) и "Позывной "Бандерас" Зазы Буадзе (более 9 тыс. зрителей за первые четыре дня проката).

Международная премьера фильм "Дике поле" состоится на кинофестивале "Темные ночи". Он пройдет с 16-го по 30 ноября в Таллинне (Эстония), говорится в Facebook фестиваля.

В основе картины – роман украинского писателя Сергея Жадана "Ворошиловград". Он лично принимал участие в адаптации книги для киносценария.

Действия фильма происходят на Донбассе, куда после долгого отсутствия возвращается главный герой. Он разыскивает своего исчезнувшего брата, который пытался защитить семейный бизнес – старую бензоколонку. Она не представляет особой ценности, но находится на важном участке земли.

Режиссер фильма – Ярослав Лодыгин. Производством ленты занимались специалисты трех стран: Украины, Нидерландов, Швейцарии. Бюджет фильма составил $1,2 млн. Роли исполнили Олег Москаленко, Владимир Ямненко, Алексей Горбунов.

Напомним, в одном из столичных кинотеатров прошла встреча с украинским писателем Сергеем Жаданом и режиссером Ярославом Лодыгиным, результатом совместной работы которых стал фильм "Дике поле".