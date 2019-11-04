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Фильм "Домой" претендует на премию "Золотой глобус": подробности

Кинолента будет бороться за награду в номинации "Лучший иноязычный фильм"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
Кадр из фильма "Домой"
Кадр из фильма "Домой"
Фото: YouTube

Фильм Наримана Алиева "Домой", который попал в лонглист премии "Оскар", теперь еще номинирован и на премию "Золотой глобус". Кинолента будет бороться в номинации "Лучший иноязычный фильм", сказано на официальной странице премии в Facebook.

О триумфе еще одного украинского фильма на международном кинофестивале смотрите в ролике:

Отметим, что всего на номинацию "Лучший иноязычный фильм" претендуют 80 фильмов из 49 стран. Кроме ленты "Домой", в лонглист попали картины Педро Альмодовара, Франсуа Озона, Пон Джун Хо и многих других популярных режиссеров.

"Лента о Крыме стала единственным украинским кандидатом в лонглисте премии", – сообщается на странице "Домой".

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Окончательный список номинантов на премию "Золотой глобус 2020" будет объявлен 9 декабря 2019 года.

Напомним, "Домой" (EVGE) режиссера Наримана Алиева получил две награды международного кинофестиваля в Стамбуле. Картину признали лучшим иностранным фильмом, а исполнителя главной роли Ахтема Сеитаблаева – лучшим актером.

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