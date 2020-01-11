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Фильм "Дулиттл" с неповторимым Робертом Дауни-мл. вышел на широкие экраны

Фильм основан на популярной детской серии книг Хью Лофтинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:42
«Дулиттл»
«Дулиттл»
Фото: пресс-служба

С 9 января на большие экраны вышла захватывающая экранизация известной истории об эксцентричном докторе Дулиттле, который с легкостью понимает язык животных. Главный герой, в исполнении непревзойденного Роберта Дауни-мл., отправится в незабываемое путешествие вместе со своей разношерстной компанией друзей.

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Новый фильм "Дулиттл" основан на популярной детской серии книг Хью Лофтинга о ветеринаре, который владеет языком животных. На основе одноименной книги было снято немало фильмов, так в 1967 году был выпущен мюзикл с Рексом Харрисон в главной роли. Спустя время одна из голливудских студий 20th Century Fox решила повторить успех ленты, создав ремейк, где эксцентричного Дулиттла сыграл Эдди Мерфи. И вот в 2020 году студия Universal пригласила на роль доктора Дулиттла одного из самых известных голливудских актеров – Роберта Дауни-мл.

"Дулиттл"
"Дулиттл"
Фото: пресс-служба

После завершения съемок в проектах Marvel Universe, актер хотел, чтобы его следующая роль была посвящена путешествиям и приключениям, именно поэтому он присоединился к созданию фильма о докторе Дулиттле для нового поколения искателей приключений в мире кино.

Для Роберта Дауни-мл. эта роль стала настоящим творческим вызовом и шансом реализовать себя в непривычном для зрителей амплуа. После того, как Стивен Гейган закончил написание сценария к фильму, продюсер Джо Рот сразу же пригласил актёра на главную роль.

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"Суперсила Дулиттла заключается в том, что он как никто другой умеет слушать. Наш герой владеет удивительным навыком эмпатии, именно поэтому животные так сильно привязываются к нему. А он, в свою очередь, чувствует себя свободно в их компании. Дулиттл всегда замечает сходства и различия между теми, кто его окружает, и умеет найти правильный подход к каждому", – рассказал сценарист.

"Дулиттл"
"Дулиттл"
Фото: пресс-служба

"Дулиттл" – эпическая история для всей семьи, которая не оставит равнодушным никого, ведь в основу фильма заложены важные темы, которые так близки каждому. Масштаб и грандиозность сьемок впечатляют уже с первых сцен и окунают зрителя в волшебный мир, среди которого практически нет людей, а главными героями истории являются животные.

Напомним, ранее Роберт Дауни-младший записал неожиданный видеоролик, в котором обратился к украинцам и рассказал о своем новом фильме "Дулиттл".

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