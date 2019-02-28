Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фильм "DZIDZIO первый раз" стал рекордсменом по номинациям кинопремии "Золота Дзиґа"

Комедия "DZIDZIO первый раз" представлена ​​в 16 номинациях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
"DZIDZIO первый раз"
"DZIDZIO первый раз"
Фото: YouTube

Украинский фильм "DZIDZIO первый раз" номинирован на кинопремию "Золота Дзиґа" в этом году в 16 номинациях. В главной роли сыграл Михаил Хома (DZIDZIO). Отметим, что в 2018 году приз зрительских кинолента "DZIDZIO Контрабас", в которой тоже сыграл сыграл Михаил Хома.

С 97 лент, которые были представлены на участие в конкурсе, в лонг-лист вошло 83 киноработы: 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных, 14 анимационных.

Романтическая комедия "DZIDZIO первый раз" представлена ​​в 16 номинациях длинного списка на получение "Золотой Дзиги", а именно:

  • "Самый лучший фильм"
  • "Лучшая мужская роль" – Михаил Хома
  • "Лучшая женская роль второго плана" – Надежда Кугай
  • "Лучший сценарий" – Тарас Дронь / Сергей Лыба / Михаил Хома / Диана Юраш (DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ)
  • "Лучший звук" – Сергей Степанский
  • "Лучшая музыка" – Роман Дудчик
  • "Лучшая женская роль" – Анна Тихомирова
  • "Лучшая операторская работа" – Александр Рощин
  • "Лучший грим" – Екатерина Моисеенко
  • "Лучший монтаж" – Александр Недбаев
  • "Лучшая режиссерская работа" – Михаил Хома / Тарас Дронь
  • "Лучшая мужская роль второго плана" – Сергей Либа
  • "Лучшая работа художника-постановщика" – Мария Шуб
  • "Лучший дизайн костюмов" – Елена ЗАВИДОВСКЕ
  • "Лучшая песня" – Моя ЛЮБОВЬ (Михаил Хома)
  • "Выбор зрителя"

Члены Киноакадемии уже начали голосования за номинантов на Третью Национальную кинопремию "Золота Дзиґа". Их будет объявлено в марте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сделал небольшой обзор фильма "DZIDZIO первый раз".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Свингеры, копы и маньяки: что посмотреть в кино на этой неделе Ахтем Сеитаблаев о работе над фильмом "Номера", предпочтениях в кино и новых проектах Появился впечатляющий трейлер фильма о Лесе Украинке
фильм Золота Дзига DZIDZIO Первый раз Михаил Хома
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня
Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

Популярные статьи

Сегодня, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

Вчера, 14:24Техно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

Вчера, 12:52Fun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

Вчера, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Вчера, 09:47Fun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

Вчера, 08:58Fun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

Вчера, 07:25Техно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

26 февраляFun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 февраляШоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

26 февраляТехно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

26 февраляFun

Нашли "самую красивую женщину-копа"

26 февраляТехно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

26 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

26 февраляFun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляШоу-бизнес

"Кто еще не видел": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

Новости партнеров

Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Жена Тайсона дразнит поклонников фотографиями в бикини
Ада Роговцева снялась в новом клипе Олега Винника: премьера
Ада Роговцева снялась в новом клипе Олега Винника: премьера