Фильм "Фаворитка" признан лучшим фильмом года в Британии

Картина собрала 10 статуэток премии BIFA

"Фаворитка". Фото:YouTube

В Великобритании вручили ежегодную премию Award for Best British Independent Film (BIFA). Нашумевший фильм "Фаворитка", в котором снялись Рэйчел Вайс и Эмма Стоун, получил десять статуэток. Об этом сообщается на сайте премии.

Фильм Йоргоса Лантимоса завоевал главный приз за лучший фильм года. Также "Фаворитку" отметили за лучший сценарий, режиссуру, кастинг, работу оператора, художника-постановщика, дизайнера по костюмам и гримера. Кроме того, исполнительницы ключевых ролей в картине Оливия Колман и Рейчел Вайс получили актерские награды.

Отметим, что картина рассказывает об интригах при дворе британской королевы Анны в XVII-XVIII веках. Герцогиня Мальборо Сара Черчилль и придворная дама Абигейл Мэшем сражаются за то, чтобы получить статус фаворитки королевы. В Украине премьера фильма ожидается 3 января.

В номинации "Лучший иностранный фильм" победила драма Альфонсо Куарона "Рома". Почетную статуэтку за выдающийся вклад в кино получила актриса Джуди Денч. А лучшим актером признали Джо Коула, который сыграл главную роль в драме "Молитва перед рассветом".

Напомним, в Нью-Йорке 20 ноября прошла церемония награждения международной премии "Эмми" (International Emmy Awards). которую еще называют телевизионным "Оскаром". В числе лауреатов этого года оказались представители Германии, Бельгии, Португалии, Дании, Испании и других стран, отмечено на сайте премии.