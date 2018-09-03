Украинско-итальянский фильм "Изи" получил премию на 75-м Венецианском кинофестивале

Картина получила международную премию Kineo Diamond Award

Кадр из фильма "Изи"

Украинско-итальянский фильм-путешествие "Изи" режиссера Андреа Маньяни, который вошел в рейтинг лучших кинокартин в Италии, получил международную премию Kineo Diamond Award на 75-м Венецианском международном кинофестивале. Об этом сообщил глава Госкино Филипп Ильенко в соцсети.

"Сегодня украинско-итальянский фильм "Изи" был отмечен премией Kineo Diamond Award в Венеции. А так все начиналось три года назад", – написал Ильенко в Facebook.

Отмечается, что большая часть съемок фильма проходила рядом со Львовом и Трускавцом, также фильм снимали в Италии.

Напомним, ранее мы уже писали, что картина "Изи" режиссера Андреа Маньяни – первая полноценная украинско-итальянская копродукция в истории нашей страны. В прокат фильм вышел в сентябре 2017 года.

Главную роль в фильме исполнил молодой итальянский актер Николя Ночелла, а одну из второстепенных – легендарная актриса Барбара Буше. Также в нем играл украинский актер Остап Ступка.