Фильм "Когда Гарри встретил Салли" назван лучшей романтической комедией в истории

Рейтинг из 25 кинокартин составил журнал Vanity Fair

Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Недавно популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. А теперь американский журнал Vanity Fair представил свой список лучших романтических комедий в истории.

Этот рейтинг возглавил фильм "Когда Гарри встретил Салли" Норы Эфрон об отношениях женщины и мужчины (в главных ролях Мег Райан и Билли Кристал), которые до последнего верят, что могут быть просто друзьями.

Вторую строчку занимает фильм "Вам письмо" все той же Норы Эфрон. В главных ролях Мег Райан и Том Хэнкс. Третью позицию в списке занимает картина "Бестолковый" Эми Хекерлинг.

Полный список выглядит так:

25. "Моя большая толстая греческая свадьба" / My Big Fat Greek Wedding (2002)

24. "Любовь по правилам и без" / Something's Gotta Give (2003)

23. "Целуя Джессику Стейн" / Kissing Jessica Stein (2002)

22. "Как отделаться от парня за 10 дней" / How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

21. "Нечто замечательное" / Some Kind of Wonderful (1987)

20. "Энни Холл" / Annie Hall (1977)

19. "Много шума из ничего" / Much Ado About Nothing (1993)

18. "Амели" / Amélie (2001)

17. "Квартира" / The Apartment (1960)

16. "Четыре свадьбы и одни похороны" / Four Weddings and a Funeral (1994)

15. "Во власти Луны" / Moonstruck (1987)

14. "40-летний девственник" / The 40-Year-Old Virgin (2005)

13. "К черту любовь!" / Down with Love (2003)

12. "Его девушка Пятница" / His Girl Friday (1940)

11. "Свадьба моего лучшего друга" / My Best Friend's Wedding (1997)

10. "Неспящие в Сиэтле" / Sleepless in Seattle (1993)

9. "Теленовости" / Broadcast News (1987)

8. "Это случилось однажды ночью" / It Happened One Night (1934)

7. "Ноттинг-Хилл" / Notting Hill (1999)

6. "День сурка" / Groundhog Day (1993)

5. "10 причин моей ненависти" / 10 Things I Hate About You (1999)

4. "Дневник Бриджет Джонс" / Bridget Jones's Diary (2001)

3. "Бестолковый" / Clueless (1995)

2. "Вам письмо" / You've Got Mail (1998)

1. "Когда Гарри встретил Салли" / When Harry Met Sally (1989)

Напомним, американский журнал Rolling Stone также продолжает радовать новыми рейтингами. На этот раз издание составило рейтинг лучших комедий XXI века. Всего в список вошло 50 кинокартин. Первое место занял фильм "Победители шоу" (Best in Show).