Фильм "Когда Гарри встретил Салли" назван лучшей романтической комедией в истории
Рейтинг из 25 кинокартин составил журнал Vanity Fair
Недавно популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. А теперь американский журнал Vanity Fair представил свой список лучших романтических комедий в истории.
Этот рейтинг возглавил фильм "Когда Гарри встретил Салли" Норы Эфрон об отношениях женщины и мужчины (в главных ролях Мег Райан и Билли Кристал), которые до последнего верят, что могут быть просто друзьями.
Вторую строчку занимает фильм "Вам письмо" все той же Норы Эфрон. В главных ролях Мег Райан и Том Хэнкс. Третью позицию в списке занимает картина "Бестолковый" Эми Хекерлинг.
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Полный список выглядит так:
25. "Моя большая толстая греческая свадьба" / My Big Fat Greek Wedding (2002)
24. "Любовь по правилам и без" / Something's Gotta Give (2003)
23. "Целуя Джессику Стейн" / Kissing Jessica Stein (2002)
22. "Как отделаться от парня за 10 дней" / How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
21. "Нечто замечательное" / Some Kind of Wonderful (1987)
20. "Энни Холл" / Annie Hall (1977)
19. "Много шума из ничего" / Much Ado About Nothing (1993)
18. "Амели" / Amélie (2001)
17. "Квартира" / The Apartment (1960)
16. "Четыре свадьбы и одни похороны" / Four Weddings and a Funeral (1994)
15. "Во власти Луны" / Moonstruck (1987)
14. "40-летний девственник" / The 40-Year-Old Virgin (2005)
13. "К черту любовь!" / Down with Love (2003)
12. "Его девушка Пятница" / His Girl Friday (1940)
11. "Свадьба моего лучшего друга" / My Best Friend's Wedding (1997)
10. "Неспящие в Сиэтле" / Sleepless in Seattle (1993)
9. "Теленовости" / Broadcast News (1987)
8. "Это случилось однажды ночью" / It Happened One Night (1934)
7. "Ноттинг-Хилл" / Notting Hill (1999)
6. "День сурка" / Groundhog Day (1993)
5. "10 причин моей ненависти" / 10 Things I Hate About You (1999)
4. "Дневник Бриджет Джонс" / Bridget Jones's Diary (2001)
3. "Бестолковый" / Clueless (1995)
2. "Вам письмо" / You've Got Mail (1998)
1. "Когда Гарри встретил Салли" / When Harry Met Sally (1989)
Напомним, американский журнал Rolling Stone также продолжает радовать новыми рейтингами. На этот раз издание составило рейтинг лучших комедий XXI века. Всего в список вошло 50 кинокартин. Первое место занял фильм "Победители шоу" (Best in Show).