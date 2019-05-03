Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" покажут в Каннах

Мировая премьера картины состоится только летом 2019 года

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", постеры которого недавно появились в сети, покажут на Каннском фестивале, сообщает издание The Guardian.

Генеральный директор престижного французского мероприятия Тьерри Фремо заявил, что очень волновался по поводу того, что сценарист фильма не успеет отредактировать его до нужной даты, однако им все удалось.

"Мы волновались, что фильм "Однажды в Голливуде" будет готов только к концу июля, но Квентин Тарантино не выходил из монтажной комнаты в течение четырех месяцев и все же доказал, что он является настоящим, преданным, пунктуальным детищем Канн! Поэтому он будет вместе с нами в Каннах", – заявил организатор фестиваля. Отметим, что Каннский кинофестиваль пройдет в этом году с 14 по 25 мая на Лазурном берегу.

Сюжет картины "Однажды в Голливуде" перенесет зрителя в 1969 год. В центре событий – телевизионный актер Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт), которые пытаются вернуться в кино. Далтон и Бут – соседи актрисы Шэрон Тейт (супруги режиссера Романа Полански), которую зверски убили члены секты Чарльза Мэнсона. В фильме также сыграли Марго Робби и Аль Пачино. Выход картины на широкие экраны ожидается в августе этого года.

Мировая премьера фильма состоится 26 июля 2019 года.

Напомним, ранее журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Также в сети есть подробности фильма в новом ролике.

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