Фильм Мартина Скорсезе с Ди Каприо станет вестерном

Это захватывающая история с ковбоями, индейцами и борьбе за нефть

Легендарный режиссер Мартин Скорсезе готовит новый проект – "Убийцы лунного цветка". Вероятнее всего, этот фильм станет вестерном. Об этом в беседе с корреспондентами издания Premiere Magazine рассказал сам постановщик. Как известно, в картине сыграет Леонардо Ди Каприо.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

"Мы думаем, что это вестерн. Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. Там будут ковбои, у них уже есть машины, ну, и лошади, конечно. Фильм в основном об Осейджах, индейском племени, которому выделили ужасную территорию, но они любили ее и верили, что белые никогда не будут интересоваться ею. Затем там нашли нефть, и в течение примерно десяти лет осейджи стали самыми богатыми людьми в мире в пересчете на душу населения. Ну, а потом, как и в случае с Юконом и горнорудными районами Колорадо, налетают стервятники, вторгается белый человек, европеец, и все рухнуло. Там были установлены такие порядки, что проще было попасть в тюрьму за убийство собаки, чем за убийство индейца", – прокомментировал режиссер.

Отметим, что проект будет основан на на одноименном произведении Дэвида Гранна. Главный роли согласились сыграть Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Точная дата релиза пока не называлась, но, скорее всего, лента выйдет в на экраны не ранее 2021 года.

Напомним, ранее в своей подборке мы вспоминали лучшие фильмы Мартина Скорсезе.

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