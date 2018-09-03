Фильм "Миф" завоевал награду на престижном португальском кинофестивале

Украинский фильм рассказывает о жизни и смерти Героя Украины Василия Слипака – всемирно известного певца

Василий Слипак. Фото: facebook.com/permalink

Не только украинско-итальянский фильм "Изи" получил премию на 75-м Венецианском кинофестивале. Одну из главных наград на португальском фестивале Figueira da Foz получил украинский документальный фильм "Миф", снятый покойным Леонидом Кантером и Иваном Яснием. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Посольство Украины в Португалии.

Фильм рассказывает о жизни и смерти Героя Украины Василия Слипака – всемирно известного певца, солиста Парижской национальной оперы, покинувшего сцену ради защиты Украины на Донбассе.

На фестивале Figueira da Foz, который является одним из важнейших кинофорумов Португалии, премию получал режиссер картины Иван Ясний. Отметим, что во всеукраинский прокат фильм о Василии Слипаке вышел 8 февраля 2018 года. Премьерный показ состоялся в киевском кинотеатре Украина.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе в 2016 году погиб украинский оперный певец Василий Слипак.