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Фильм о Голодоморе "Цена правды" победил на польском кинофестивале: впечатляющий трейлер

В основу фильма взята реальная история журналиста Гарета Джонса, который рассказал о Голодоморе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Кадр из фильма "Цена правды"
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба

Исторический триллер "Цена правды" ("Гарет Джонс") польского режиссера Агнешки Холланд, генеральным медиа-партнером которого выступает телеканал "Украина" и , который ранее презентовали на Берлинале, получил главную награду фестиваля – "Золотых львов".

Узнайте эксклюзивные подробности о фильме "Цена правды":

В частности, кроме главной награды, специальный приз за лучший продакшн-дизайн получил художник-постановщик ленты Гжегож Пионтковски.

Отметим, что 44-й Польский фестиваль художественных фильмов в Гдыне длился с 16 по 21 сентября. Он проводится с 1974 года и является одним из старейших фестивалей в Европе. Основное внимание на фестивале уделяется ярким польским кинопремьерам, мероприятие сопровождается красными дорожками и большим количеством звезд польского кинематографа.

Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
Кадр из фильма "Цена правды"
Фото: пресс-служба
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Фильм "Цена правды" рассказывает историю уэльского журналиста Гарета Джонса, который сообщил миру о Голодоморе в Советской Украине, что в 1932-1933 годах убил миллионы людей. Главные роли в фильме о Голодоморе в Украине сыграли британские звезды Джеймс Нортон и Ванесса Кирби, которую ранее зрители увидели в боевике "Хоббс и Шоу". Кроме них в картине также сыграли:

Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чала, Алина Ковальськая и другие.

Смотрите трейлер фильма "Цена правды":

Консультантом проекта стал Тимоти Снайдер – американский историк и писатель, профессор Йельского университета – который в своей монографии "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" обосновал тезис о том, что советский и нацистский режимы уничтожили около 14 млн жителей на территории Украины, Польши, Беларуси, Прибалтики и в западных областях России.

"Фильм "Цена Правды" – это мощный и невероятно важный для украинского и мирового зрителя фильм. Ведь в эпоху информационных фейков и постправды мы должны прежде всего сами оставаться настоящими и стремиться к истине, как это делал главный герой – Гарет Джонс. Поэтому важно, что в этой истории мы можем увидеть много параллелей с современностью", – отметил продюсер Егор Олесов.

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Фильм "Цена правды" выйдет в широкий украинский прокат с 28 ноября. Телевизионная премьера состоится 2020 году на телеканале "Украина".

Напомним, ранее в сети появился фрагмент из фильма "Гарет Джонс".

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