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Фильм о казахстанском журналисте "Борат 2" с Сашей Бароном Коэном выйдет перед выборами в США

Сегодня, 12:20

Первая часть сатирической картины полюбилась зрителям

Продолжение скандального фильма-сатиры "Борат" с участием комика Саши Барона Коэна, который сыграл в новом фильме Аарона Соркина, выйдет в конце октября накануне выборов в США. Права на показ фильма в 240 странах приобрела стриминговая платформа Amazon. А сам фильм получил такое название: "Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан".

Как сообщает IndieWire, съемки "Борат 2" проходили тайно во время пандемии. Сам сюжет пока сохраняется в секрете, но без политики точно не обойдется.

"Борат"
"Борат"
Фото: themoviedb.org

Фильм является продолжением комедийного блокбастера "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана". Тогда режиссером выступил Ларри Чарльз ("Бруно"), а главную роль сыграл знаменитый британский комик Саша Барон Коэн. Фильм снят как псевдодокументальная комедия и рассказывает о казахстанском журналисте и отправляется в путешествие по США, чтобы снять репортаж. По дороге он смотрит эпизод сериала "Спасатели Малибу" и решает жениться на Памеле Андерсон.

Показ фильма был запрещен в России, и это первый случай запрета непорнографического фильма в стране. В целом фильм получил неоднозначную реакцию зрителей, однако имел успех в прокате: при бюджете в 18 миллионов долларов бокс-офис составил более 261 миллиона долларов.

Первая часть фильма вышла в 2006 году, но в последнее время начало появляться множество слухов о том, что выйдет продолжение. Сам же Саша Барон Коэн недавно был замечен в Лос-Анджелесе в образе своего персонажа Бората. А в конце августа в TikTok появилось вирусное видео, на котором Саша Барон Коэн в образе Бората мчится по шоссе.

Ранее вышел первый украинский трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе.

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