Фильм о самой себе. Мадонна стала режиссером и соавтором байопика о своей музыкальной карьере и жизни

Производством займется одна из крупнейших голливудских студий

Знаменитая американская певица Мадонна, которая шумно отметила 62-летие в прошлом месяце, планирует снять автобиографический фильм.

Певица сотрудничает со студией Universal Pictures и продюсером Эми Паскаль, которая работала над серией фильмов "Человек-паук" и "Маленькие женщины". Поп-певица не только напишет сценарий совместно с оскароносной писательницей и сценаристом "Джуно" Диабло Коди, но и займется режиссурой фильма. Об этом информирует The Hollywood Reporter.

Мадонна Фото: Getty Images

"Я хочу поведать невероятное путешествие, которое я прожила как артист, музыкант, танцор – человек, который пытался пробиться в этом мире. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло мне жизнь. Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто может их лучше рассказать, чем я сама", – поделилась Мадонна.

Дата выхода картины пока неизвестна, официальное название не заявлено, но сама Мадонна пока называет его "Жить, чтобы рассказать".

Ранее мы сообщали, что 62-летняя Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары о самом сокровенном.

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