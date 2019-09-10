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Фильм "Оно 2" возглавил американский прокат

Фильм заработал круглую сумму в премьерный уикенд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Кадр из фильма "Оно"
Кадр из фильма "Оно"
Фото: YouTube

Сиквел ужастика "Оно", который вышел в прокате на прошлой неделе, показал неплохие результат в прокате. По данным Box Office Mojo, фильм "Оно 2" режиссера Андреса Мускетти заработал в премьерный уикенд на домашних экранах 91 миллион долларов, тем самым возглавив американский бокс-офис по итогам прошедших выходных.

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В мировом прокате лента собрала 185 миллионов долларов, что тоже является хорошим началом. Хотя вряд ли продолжению удастся добраться до отметки в 700 миллионов, заработанных первым фильмом.

Боевик "Падение ангела" упал на вторую строку, добавив в копилку 6 миллионов долларов. На третьей позиции разместилась тинейджерская комедия от продюсера Сета Рогена "Хорошие парни" (5,3 миллиона).

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Четвертое и пятое места достались "Королю Льву" (4,1 миллиона долларов) и христианской драме "Победитель" (3,75 миллиона долларов).

Напомним, ранее кинокомпания Warner Bros. Pictures порадовала поклонников творчества Стивена Кинга и опубликовала финальный трейлер хоррора "Оно 2".

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