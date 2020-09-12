Фильм "Земля кочевников" получил "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале-2020

12 сентября в Венеции назвали победителей 77-го кинофестиваля

В субботу, 12 сентября, на Венецианском международном кинофестивале объявили лауреатов, а также назвали обладателя главной награды фестиваля – "Золотого льва". Заветная статуэтка досталась картине "Земля кочевников" режиссера Хлои Джао.

В этом году в основной конкурсной программе фестиваля в Венеции было представлено 18 фильмов. Председателем основного жюри в этом году стала знаменитая актриса Кейт Бланшетт. А в конкурсной программе "Неделя критики" (Settimana Internazionale della Critica) участвовала и украинская картина – драматический фильм о войне "Плохие дороги" Натальи Ворожбит.

"Земля кочевников" Фото: скриншот

Ранее почетных "Золотых львов" получили актриса Тильда Суинтон и представительница новой волны гонконгского кино Энн Хуэй. Мы также публиковали полный список победителей 77-го Венецианского кинофестиваля-2020.

Смотрите, как прошла церемония открытия 77-го Венецианского кинофестиваля.

Все подробности в спецтеме Венецианский кинофестиваль

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