Фильм "Сторожевая застава" номинирован на престижную международную премию за визуальные эффекты

Сегодня, 09:36

FICCI BAF Awards была основана в 2004 году в Индии, чтобы выявить и наградить лучших профессионалов в анимации и создании визуальных эффектов

Фото: АСН
Фото: АСН

Украинский фильм "Сторожевая Застава", который вышел в прокат 12 октябряноминирован в категории VFX Film (International) премии FICCI BAF Awards, то есть, может получить премию международного масштаба за лучшие визуальные эффекты. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Отметим, что за победу в этой категории также будут соревноваться "Бегущий по лезвию 2049", "Приключения Паддингтона 2", "Стражи Галактики 2" и "Бахубали 2: Завершение". Визуальные эффекты к фильму создала компания POSTMODERN.

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Победителей объявят на официальной церемонии награждения, которая состоится 5 марта в Hotel Grand Hyatt, Мумбаи.

Отметим, FICCI BAF Awards была основана в 2004 году в Индии, чтобы выявить и наградить лучших профессионалов в анимации и создании визуальных эффектов. Сейчас награда присуждается в 21 номинации. Ежегодно комитет BAF Awards получает более 400 заявок со всего мира.

Напомним, недавно на сайте киноблога Burger Fiction опубликовали видео, где собрали кадры из всех фильмов, когда-либо получавших премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Отметим, что награду в этой категории вручают с 1939 года, но в подборке можно увидеть и более ранние картины. Они становились победителями в номинациях, которые назывались иначе, но были аналогами современной категории "Лучшие визуальные эффекты".
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Источник:

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