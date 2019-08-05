Фильм "U-311: Черкассы" вошел в конкурсную программу Варшавского кинофестиваля

Картина основана на реальных событиях

Украинско-польский фильм "U-311: Черкассы" режиссера Тимура Ященко, который показали на ОМКФ 2019, вошел в главный конкурс 35-го Варшавского международного кинофестиваля, в рамках которого и состоится его международная премьера.

"Очень приятно, что в этом году Украина снова будет достойно представлена на Варшавском международном кинофестивале. В прошлом году в различных программах участие в этом фестивале приняли четыре украинские картины, созданные при поддержке Госкино, а одна вернулась с Гран-при в своей программе", – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

В этом году, Варшавский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 октября.

Отметим, что съемки фильма начались в апреле 2017 года, консультантом стал командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - капитан 2-го ранга, офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее опубликован трейлер украинской игровой военной драмы "Черкассы", основанной на реальных событиях.

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