Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фильм "U-311: Черкассы" вошел в конкурсную программу Варшавского кинофестиваля

Картина основана на реальных событиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23

Украинско-польский фильм "U-311: Черкассы" режиссера Тимура Ященко, который показали на ОМКФ 2019, вошел в главный конкурс 35-го Варшавского международного кинофестиваля, в рамках которого и состоится его международная премьера.

"Очень приятно, что в этом году Украина снова будет достойно представлена на Варшавском международном кинофестивале. В прошлом году в различных программах участие в этом фестивале приняли четыре украинские картины, созданные при поддержке Госкино, а одна вернулась с Гран-при в своей программе", – отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

В этом году, Варшавский международный кинофестиваль пройдет с 11 по 20 октября.

Отметим, что съемки фильма начались в апреле 2017 года, консультантом стал командир "Черкасс" Юрий Федаш. Сейчас он - капитан 2-го ранга, офицер командования ВМС Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее опубликован трейлер украинской игровой военной драмы "Черкассы", основанной на реальных событиях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ОМКФ 2019: полный список победителей
трейлер Черкассы кинофестиваль Филипп Ильенко
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Что происходит с телом человека который ест чеснок
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд
Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Популярные статьи

Вчера, 17:47Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

Вчера, 14:01Fun

5 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 14:01Fun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

Вчера, 11:35Техно

Xiaomi готовит эко-смартфон с солнечной батареей: фото

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

Вчера, 09:36Fun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

Вчера, 09:04Шоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

Вчера, 09:04Fun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

4 августаТехно

Старый смартфон тормозит: ТОП-5 советов по ускорению

4 августаEvents

Преображение Господне: дата, история и традиции дня

4 августаFun

4 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

4 августаТехно

Космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца

4 августаПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 августа для всех знаков зодиака

3 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 августаТехно

Подлый астероид взял Землю "в прицел": NASA обеспокоено

3 августаFun

3 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Что и когда именно есть перед тренировкой
Что и когда именно есть перед тренировкой
Звезда
Звезда "50 оттенков серого" выходит замуж за бывшего Пэлтроу
Аквариумные рыбки с AliExpress пришли в виде икры
Аквариумные рыбки с AliExpress пришли в виде икры
Жизнь российских блогеров: чем они живут на самом деле
Жизнь российских блогеров: чем они живут на самом деле
Блогеры повторили блюда из известных фильмов: что из этого вышло?
Блогеры повторили блюда из известных фильмов: что из этого вышло?