Фильмы и мультфильмы, которые стоит смотреть всей семьей

Приключенческие киноленты и анимационные фильмы, которые полюбят дети

Если вы хотите провести приятный и интересный семейный вечер, то, пожалуй, один из удачных вариантов решения – совместный просмотр фильма или мультфильма. А последующее обсуждение понравившихся моментов добавит тепло и доверие во взаимоотношение поколений.

Сегодня.Lifestyle подобрали фильмы, которые вы можете посмотреть всей семьей в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

Ранее мы рекомендовали 5 крутых мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми.

"Покемон. Детектив Пикачу"

"Покемон. Детектив Пикачу" Фото: themoviedb.org

Райм-Сити – огромный город, в котором рядом с людьми живут Покемоны. Загадочный мир Покемонов хранит свои секреты, но он также чем-то похож на мир людей – бывает таким же суровым и жестоким.

Однажды тайным образом исчезает частный сыщик Гарри Гудман, его сын Тим начинает расследование. На первый взгляд может показаться, что Гарри просто бесследно испарился. На помощь Тиму придет бывший помощник и лучший друг Гарри Гудмана, детектив Пикачу – милый и очаровательный желтый покемон.

"Гадкий Я" Фото: themoviedb.org

Главный герой мультфильма, мужчина по имени Грю – злодей снаружи, но с добрым сердцем внутри. Однажды он узнает о похищении знаменитой пирамиды Хеопса и решает с помощью своей армии миньонов похитить Луну, но для этого ему необходим специальный прибор – уменьшитель и ракета для полета.

Все осложняется происками конкурентов – владельца банка Зла мистера Перкинса, который отказал Грю в кредите на постройку ракеты. А его сын Вектор всячески препятствует Грю. Кроме того, семейные обстоятельства в виде трех сироток, о которых Грю вынужден теперь заботиться, изрядно осложняют миссию похищения Луны.

"Приключения Реми" Фото: themoviedb.org

Франция XIX века. Трогательная история Реми, сироты с юных лет. Жизнь отвергнутого приемным отцом Реми никогда не была сладкой. Но однажды судьба смилостивилась и на помощь к нему приходит странствующий музыкант и циркач Виталис. Восхищаясь чистотой голоса Реми, он забирает 10-летнего мальчика с собой на гастроли по всей Франции.

В компании с цирковой собакой по кличке Даркнесс и обезьянкой Душка они путешествуют по всей стране. Вместе они переживают невероятные приключения и даже смогут раскрыть тайну происхождения мальчика.

"Приключения Тинтина: Тайна Единорога"

"Приключения Тинтина: Тайна Единорога" Фото: themoviedb.org

Молодой независимый журналист Тинтин, занимающийся детективными расследованиями однажды на барахолке увидел модель корабля под названием "Единорог" и приобрел его. Но один из тех, кто хотел купить макет, предупредил Тинтина, что его ждут серьезные неприятности.

Тинтин стал разбираться, что же является причиной столь пристального внимания к кораблю. Оказалось, что капитаном корабля был шевалье Франсуа д`Адок, а судно переправляло тайный груз. Из-за нападения на судно пиратов, груз так и не был доставлен к месту назначения. С этого момента начинаются опасные приключения Тинтина, которому предстоит узнать, в чем же тайна корабля "Единорог"?

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