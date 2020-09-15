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ТОП-5 потрясающих фильмов, основанных на реальных событиях

Сегодня, 12:12

Истории, которые вас впечатлят

Некоторые из лучших фильмов в истории вдохновлены реальными событиями, личными успехами людей и их трагедиями, о которых общественность могла даже не догадываться. Просмотр фильма, основанного на реальных событиях становится еще более ценным, ведь в не только наслаждаетесь увлекательной историей, но и постоянно думаете о том, что это когда-то произошло и в реальной жизни. Такие киноленты удивляют, вдохновляют и надолго оставляют след в памяти.

В новой подборке от Сегодня.Lifestyle картины, основанные на реальных событиях, которые вы можете посмотреть в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

"Опасные секреты"

"Опасные секреты"
Фото: themoviedb.org

Фильм повествует о событиях 2003 года. Сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган получает электронное письмо, отправленное на сервер британской организации из американского Агентства Национальной Безопасности. В нем союзники просят вести наблюдение за дипломатами стран членов ООН: Анголы, Камеруна, Гвинеи, Чили, Мексики и Пакистана, чтобы собрать на них компромат, который можно будет использовать для получения голосов в поддержку начала военных действий в Ираке.

Но шпионаж за дипломатами противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях. И Кэтрин передает это письмо журналистам, после чего оно публикуется на странице знаменитого еженедельника The Observer. Жизнь и свобода Кэтрин в миг оказывается под угрозой…

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"Неприкасаемые"

"Неприкасаемые"
Фото: themoviedb.org

Чикаго, 1930-е годы. Один из самых везучих и успешных гангстеров в истории США Альфонсо Капоне прожил бурную жизнь и доставил немало хлопот ФБР не только во времена "сухого закона". Дерзкий и изворотливый, он был одновременно предприимчивым, жестоким и очень неглупым человеком, сумевшим выстроить вокруг себя преступную империю. Он купил самых влиятельных людей в администрации города.

Спецагент Элиот Несс, противостоящий криминальной деятельности Аль Капоне, не уступает ему в изобретательности и упорстве. Он набирает команду отважных и храбрых неподкупных – "неприкасаемых", и ведет борьбу с мафиози.

"Юнайтед. Мюнхенская трагедия"

"Юнайтед. Мюнхенская трагедия"
Фото: BBC

Февраль 1958 года. Команда известного футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" летит на матч в Германию, Мюнхен. Но молодым и талантливым ребятам, которых еще называли "малыши Басби" в честь их тренера, так и не удастся порадовать своих болельщиков… На подлете к аэропорту самолет разбивается. В катастрофе гибнет 28 человек.

Футболист Бобби Чарльтон, который пережил трагедию, подкошен гибелью своих товарищей по команде и принимает решение закончить свою футбольную карьеру. Но выживший ассистент тренера Джимми Мерфи решает собрать новую команду, воскресить клуб и вернуть в футбол Бобби Чарльтона.

"Казино"

"Казино"
Фото: themoviedb.org

Мир шуршащих купюр, сияющий разноцветными огнями и блестками, мир куража, где сегодня ты богат, а завтра можешь стать нищим. Мир, в котором доверие редкий гость в отношениях людей.

Сэм Ротштейн, по прозвищу "Туз", которого играет Роберт Де Ниро, профессиональный игрок. Деньги и власть всегда интересовали его. Однажды боссы мафии предложили ему управлять крупнейшим в Лас-Вегасе казино. Он согласился, но при условии, что всем будет руководить сам.

Однажды Сэм влюбляется в элитную проститутку Джинджер Маккену, несмотря на многие разногласия между ними они устраивают свадьбу, а Сэм доверяет ей единственный ключ от ячейки банка, где лежат два миллиона долларов...

"Лжец, Великий и Ужасный"

"Лжец, Великий и Ужасный"
Фото: themoviedb.org

В основе сюжета фильма реальные события – история Бернарда Мейдоффа, автора крупнейшей в мире финансовой пирамиды. В начале 1960-х Мейдофф, которого играет Роберт Де Ниро, основал свою фирму на Уолл-стрит. За много лет она превратилась в крупнейший инвестиционный фонд, а сам Мейдофф стал пользоваться репутацией успешного, влиятельного и надежного брокера, финансового консультанта и щедрого филантропа.

Его дела шли прекрасно, пока в 2008 году не становится известно, что за последние 15 лет фонд просто превратился в крупную финансовую пирамиду. В результате последовавшего за этим крупнейшего скандала, империя Мейдоффа рухнула после многомиллиардных убытков, а сам Мейдофф получил 150 лет тюрьмы.

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