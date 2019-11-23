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Фильмы про Голодомор: 6 кинолент, которые должен увидеть каждый украинец

В список "Сегодня" вошли документалки "Голод к правде", "Горькая жатва" и "Голодомор. Забытый геноцид"

Владимир Грисюк
Сегодня, 05:21
23 ноября – День памяти жертв Голодоморов
23 ноября – День памяти жертв Голодоморов
Фото: Depositphotos

Ежегодно в четвертую субботу ноября выпадает День памяти жертв Голодоморов. "Сегодня" подготовили для вас шесть документальных фильмов, которые должен увидеть каждый украинец.

"Голод к правде" (2018)

Авторы фильма "Голод к правде" проводят параллели между методами сталинского режима в СССР и режима президента России Владимира Путина. В фильме звучат песни Джамалы, ONUKA, групп "ДахаБраха" и Dakh Daughters.

"Горькая жатва" (2017)

Это первая англоязычная художественная кинокартина о Голодоморе. Почти все актеры из Великобритании и Канады. В главном составе сыграли также украинцы Остап Ступка и Александр Печерица из киевского театра имени Ивана Франко.

"Голодомор. Забытый геноцид" (2014)

Первый французский фильм о Голодоморе, основанный на истории одной семьи из Винницкой области. Мужчина, который пережил трагедию 1932-1933 годов переехал во Францию. Съемки проходят в его родном селе. Фильм основан на архивных документах, комментариях экспертов из Украины и Франции.

"Советская история" (2008)

Латвийский документальный фильм, демонстрирующий все преступления Советского Союза с начала и до конца Второй мировой войны. Также авторы фильма обращают внимание на систематические массовые репрессии, убийства и геноцид, которые совершала власть СССР.

"Украинская ночь 33-го" (1994-1998)

Первый фильм о Голодоморе уже независимой Украины. Именно в этой ленте изложенные факты, которые ранее не были известны обществу. Фильм создан на основе кино- и фотодокументов. Состоит из четырех серий – "Страх", "Ужас", "Гильотина" и "Дело Грушевского". В каждой из частей авторы отмечают, что Голодомор – это общепланетарных трагедия, как и мировые войны.

"Голод-33" (1991)

Первый художественный фильм о искусственном голоде 1932-1933 годов, снятый по мотивам повести Василия Барки "Желтый князь". Премьера фильма "Голод-33" состоялась на телевидении за день до исторического референдума 1991 года, который подтвердил независимость Украины.

Съемочная группа хотела отправить копию фильма одном из инициаторов проведения Голодомора – Лазарю Кагановичу, секретарю ЦК ВКП (б). Но в последний день съемок фильма Каганович умер.

Зажги свечу в память о жертвах Голодомора

23 ноября состоится уже ставшая традицией всеукраинская общественная акция "Зажги свечу". В 16:00 память жертв геноцида украинского народа почтут минутой молчания, установив горящую свечу на подоконнике своего дома. На всех государственных зданиях, в организациях и предприятиях приспустят Государственный Флаг Украины. В теле- радиоэфире в этот день ограничат трансляцию развлекательных программ.

Ранее "Сегодня" писали, что в Киеве продолжается строительство второй очереди Национального музея"Мемориал памяти жертв Голодомора". Работы ведутся под склоном парка Славы, где рядом возведена первая действующая часть музея с обелиском в виде свечи.

Напомним, в 2017 году власти обещали, что Музей-мемориал памяти жертв Голодомора в Киеве достроят через два года.

Все подробности в спецтеме Голодомор

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Источник: Сегодня
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