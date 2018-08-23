Fontaliza представят четвертый альбом в октябре

Альбом музыканты назвали "Фірмові рухи"

Fontaliza. Фото: пресс-служба

11 октября Fontaliza сыграет новый, четвертый по счету, альбом в клубе Bel etage в Киеве.

Альбом назвали "Фірмові рухи", команда в финальной стадии работы над материалом пластинки, – собирает музыкальные и текстовые пазлы. Представить альбом в сети музыканты планируют в сентябре 2018, за несколько недель до концертной презентации. "Фірмові рухи"- первый честный отчет нового этапа развития группы, который начался в 2018 году. Во-первых, к команде присоединился новый участник – брат вокалиста Павла Холошева – Юрий Холошев, стал гитаристом Fontaliza.

Еще Юра отвечает за визуализации песен – пока не снимает клипы, но делает точные лирик-видео и обложки. Во-вторых, группа впервые записывает альбом на украинском, раньше были песни на английском, что ограничивало ротации и аудиторию. Альбом музыканты пишут в подпольно-бытовых условиях где-то среди каменных джунглей района Оболонь в Киеве.

Первый сингл из нового альбома – "Повільний рок-н-рол" Fontaliza представили в апреле этого года вместе с клипом, который объединил в себе театральное искусство и музыку.