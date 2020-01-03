"Форд против Феррари" собрал 200 млн долларов в прокате: подробности

Кассовый сбор фильма вдвое превзошел его бюджет

"Форд против Феррари" Фото: YouTube

Спортивная драма "Форд против Феррари" ("Аутсайдеры") хорошо показали себя в мировом прокате. Кассовый сбор фильма вдвое превзошел его бюджет. На сайте Deadline сообщается, что спортивная биографическая драма собрала 200 миллионов долларов в мировом прокате.

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И хоть создатель фильма Джеймс Мэнголд не разглашал сметы проекта, в некоторых изданиях отмечалось, что бюджет составлял 100 миллионов долларов.

Добавим, что лента стала одним из самых оригинальных релизов в США в этом году. В источнике сообщается, что больше, чем половина, а именно – 106 миллионов долларов – удалось собрать в домашнем прокате, а еще 94 миллиона долларов были получены в мировом прокате.

Фильм "Форд против Феррари" ("Аутсайдеры") рассказывает подлинную историю борьбы между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках "Ле-Мана" в 1966 году. В центре сюжета – эксцентричные и решительные американские инженеры и конструкторы, с которыми сотрудничают автомобильный провидец Кэрролл Шелби и его хороший знакомый британский водитель Кен Майлз. Они посланы в команду самим Генри Фордом II, чтобы создать с нуля совершенно новый автомобиль, который смог бы, наконец, превзойти команду Энцо Феррари, которая вечно побеждает.

Напомним, драма "Форд против Феррари" ("Аутсайдері") в первую неделю проката заняла первое место в американском прокате, получив на старте 31 млн долл.

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