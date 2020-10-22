"Франциск": новая документалка о католическом Папе, поддержавшем однополые браки

В фильме также будет затронута тема войны на востоке Украины

Новый фильм под названием "Франциск" расскажет историю жизни и понтификата действующего Папы Римского через серию эксклюзивных кадров и интервью.

Съемки "Франциска" были закончены в июне, в разгар пандемии COVID-19. Режиссер Евгений Афинеевский использовал выразительные изображения, чтобы рассказать о различных темах, таких как пандемия, расизм и сексуальное насилие.

"Франциск" – новая документалка о католическом Папе Фото: Imdb.com

Еще фильм рассказывает о войне на востоке Украины и в Сирии, а также о преследовании мусульман рохинджа.

Документалка включает эксклюзивные интервью с самим Хорхе Марио Бергольо (настоящее имя Папы Франциска), с почетным Папой Бенедиктом XVI, с членами семьи действующего Папы и многими другими.

После премьеры ​21 октября на Римском кинофестивале, фильм получил 18-ю премию Kinéo. Премия "Кино для человечества Kinéo" вручается тем, кто продвигает социальные и гуманитарные темы.

В фильме Папа Франциск отвечает на вопросы "с мудростью и щедростью", делясь "трогательными примерами из своих жизненных уроков", возобновляя идеалы, которые "могут помочь нам построить мост к лучшему будущему", – считают в издании Vatican News.

Режиссер Евгений Афинеевский был номинирован на премию "Оскар" и "Эмми" в 2016 году за фильм "Зима в огне", рассказывающем о Революции Достоинства в Украине в 2013-2014 годах.

Напомним, ранее Папа Римский удивил новым заявлением об ЛГБТ: "Бог любит всех". Также мы рассказывали, что Папа Франциск предложил списать долги странам, которые пострадали от коронавируса.

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