Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Французская трилогия "Белль и Себастьян": почему стоит посмотреть с детьми – кино на OLL.TV

Сегодня, 12:15

Добрые французские киноленты для просмотра всей семьей

Совместный просмотр фильмов объединяет. Это прекрасная возможность уделить внимание своим детям и провести с ними несколько часов за просмотром увлекательных, добрых фильмов. Если вы еще не готовы отправиться в кинотеатр, лучшая альтернатива – онлайн просмотр фильмов дома.

Сегодня рассказываем о трилогии "Белль и Себастьян" – трогательной истории дружбы маленького мальчика по имени Себастьян и его собаки Белль. Эта серия фильмов о добре и зле, о верности и предательстве, о самом вечном чувстве на земле – о любви.

Во время просмотра вы сможете не только увлечённо следить за развитием сюжетных линий, наслаждаться прекрасной игрой актёров, но и любоваться чудесными альпийскими пейзажами.

Мы также недавно рекомендовали 5 отличных мультфильмов, которые захотят посмотреть ваши дети и подборку американских комедий для хорошего настроения.

"Белль и Себастьян :Друзья навек"
"Белль и Себастьян :Друзья навек"
Фото: Allocine.fr

Белль и Себастьян

Июль 1943 года. Высоко в горах у подножия Альп в небольшой французской деревушке Сен-Мартен живёт маленький Себастьян вместе со своим приёмным дедушкой Сезаром. Выстрелы второй мировой войны пока ещё не слышны в окрестностях. Изредка раздаются лишь выстрелы охотничьих ружей. По словам односельчан, в округе завелась страшная зверюга, которая охотится на деревенский скот. Местные охотники день и ночь дежурят в горах, расставляют ловушки, чтобы поймать хищника.

"Белль и Себастьян: Друзья навек"
"Белль и Себастьян: Друзья навек"
Фото: Allocine.fr

Все боятся его, а на самом деле притаилась угроза пострашнее: Франция оккупирована и фашисты часто наведываются в деревню, выслеживая тех, кто помогает беженцам переходить через горы. Однажды, гуляя в Альпах, Себастьян случайно встречает "зверюгу" – ею оказывается большая белая собака. Себастьян даёт ей имя – Белль и между ними возникает крепкая дружба, о которой Себастьян пока никому не должен рассказывать, чтобы спасти Белль.

смотрите на olltv
Смотреть

Белль и Себастьян: Приключения продолжаются

"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются"
"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются"
Фото: Allocine.fr

Сентябрь 1945 года. Себастьяну уже 10 лет. Он, Белль и его приёмный дедушка Сезар пережили войну и живут все вместе в красивой альпийской деревне у подножия гор. Маму Себастьяну заменила Анжелина, героиня Сопротивления. Однажды она пропадает без вести после авиакатастрофы над альпийскими лесами. Не по годам храбрый Себастьян верит в её спасение и отправляется на поиски. Сезар знает человека, который мог бы им помочь: лётчик Пьер. Грубоватый лётчик не сразу поладил со своим пассажиром и его собакой. В ходе поисков Анжелины Белль и Себастьян предстоит встретиться с опасностями, они пройдут новые испытания и столкнутся с секретом, который может навсегда изменить их жизнь…

смотрите на olltv
Смотреть

"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются"
"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются"
Фото: Allocine.fr

Белль и Себастьян: Друзья навек

Прошло два года. Себастьяну уже 12 лет. Пережив все тяготы и испытания войны, Себастьян и Белль наконец зажили счастливо с приёмной семьёй и тремя щенками Белль. Пьер и Анжелина собираются пожениться и мечтают о жизни в другом месте. Себастьян отказывается покинуть Сезара, дом, горы, которые он так сильно любит. Их счастливую жизнь нарушает появление бывшего хозяина Белль, жестокого человека по имени Джозеф. Когда он крадёт собак, Себастьян отправляется в погоню по заснеженным горам и приложит все усилия, чтобы защитить своих друзей. Борьба разворачивается за жизнь Белль и её потомства.

смотрите на olltv
Смотреть

Не пропустите также 5 утонченных фильмов для любителей европейского кинематографа.

Все подробности в спецтеме Кино дома

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Комедия «Мої думки тихі» выйдет на HBO Europe 5 великолепных фильмов, от которых невозможно оторваться - кино на OLL.TV Кино на OLL.TV: забавные комедии, которые стоит посмотреть с семьей
oll.tv что посмотреть с детьми французские фильмы кино на карантине
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Сегодня, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: ей сегодня исполняется 83

Сегодня, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Сегодня, 07:59Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Сегодня, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 23:35Events

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Вчера, 15:50Food

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

Вчера, 11:11Fun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

Вчера, 07:30Психология

Самый мудрый знак зодиака

14 июляEvents

Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника

14 июляFood

Коктейль "Голубая лагуна": история, состав и рецепты

14 июляEvents

Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото

14 июляШоу-бизнес

Найдено тело утонувшей в озере звезды сериала "Хор"

14 июляПсихология

Знаки зодиака с очень сложным характером

14 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужно все распланировать, а Стрельцов ждут проблемы

Новости партнеров

Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Звезды, тайно встречавшиеся со своими любовниками: топ фото
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Татьяна Навка показала фигуру в крохотном купальнике
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Невеста Шабанова показала, как радует своего чемпиона
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото
Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять