Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Frau und Mann: Лобода появилась в клипе Линдеманна

В кадре артисты подрались до крови

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:51
Кадр из клипа Frau und Mann
Кадр из клипа Frau und Mann
Фото: YouTube

На днях мы писали, что Светлана Лобода может появиться в новом клипе группы Rammstein. Тогда в сети появился тизер с певицей и солистом Тиллем Линдеманном.

Оказывается, украинская певица снялась в клипе немецко-шведского дуэта Lindemann, который ранее также выпустил весьма провокационный клип на песню "Knebel".

В новом ролике дуэта Светлана Лобода сыграла роль заводской рабочей, которую домогается начальник. Позже девушка разбивает о голову нахала пепельницу. В мини-фильме также появляются космонавты. Одну из главных ролей также исполнил актер Петер Стормаре, известный по сериалу "Фарго".

Смотрите клип LINDEMANN – Frau & Mann:

Ранее Светлана Лобода показала в своем Instagram постер клипа, на котором изображены главные герои. На кинематографичном арте певицу несет на руках космонавт.

Напомним, что Светлана Лобода уже якобы стала главной героиней лирической композиции солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Наталья Могилевская презентовала клип на песню "Покохала" БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип, снятый во Львовской опере с 33 музыкантами  "Цена правды": Джамала представила новый клип к фильму о Голодоморе
клип Светлана Лобода Loboda Тилль Линдеманн
Реклама

Новости партнеров

89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Лорак кардинально змінила стиль, фанати не знають, що й думати
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Как замариновать скумбрию: лучшие рецепты
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Простой банановый чизкейк без выпечки дома
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 14:50Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

22 ноябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

22 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

22 ноябряFood

Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня

22 ноябряFun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

22 ноябряFun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

22 ноябряWellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряПсихология

Гороскоп на 2020 год для знака Рак: ожидается финансовый успех

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Хвороба Заворотнюк різко відступила: унікальний випадок
Хвороба Заворотнюк різко відступила: унікальний випадок
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно