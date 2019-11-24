Frau und Mann: Лобода появилась в клипе Линдеманна

В кадре артисты подрались до крови

Кадр из клипа Frau und Mann Фото: YouTube

На днях мы писали, что Светлана Лобода может появиться в новом клипе группы Rammstein. Тогда в сети появился тизер с певицей и солистом Тиллем Линдеманном.

Оказывается, украинская певица снялась в клипе немецко-шведского дуэта Lindemann, который ранее также выпустил весьма провокационный клип на песню "Knebel".

В новом ролике дуэта Светлана Лобода сыграла роль заводской рабочей, которую домогается начальник. Позже девушка разбивает о голову нахала пепельницу. В мини-фильме также появляются космонавты. Одну из главных ролей также исполнил актер Петер Стормаре, известный по сериалу "Фарго".

Смотрите клип LINDEMANN – Frau & Mann:

Ранее Светлана Лобода показала в своем Instagram постер клипа, на котором изображены главные герои. На кинематографичном арте певицу несет на руках космонавт.

Напомним, что Светлана Лобода уже якобы стала главной героиней лирической композиции солиста Rammstein Тилля Линдеманна.

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