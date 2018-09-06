Стало известно, что случилось с героем Кевина Спейси в "Карточном домике"

Чтобы избавиться от персонажа в сериале, Netflix решили убить Фрэнка Андервуда и даже показали его могилу

Карточный домик". Фото: omaga.ro

Недавно стриминговый сервис Netflix наконец опубликовал первые кадры из шестого сезона сериала "Карточный домик". Теперь же появился еще один тизер предстоящего финального сезона сериала, который выйдет уже без Кевина Спейси.

Ранее уже сообщалось, что из-за скандалов с харассментом компания решила отстранить от участия в проекте актера. Чтобы избавиться от его персонажа в сериале, Netflix решили убить Фрэнка Андервуда и даже показали его могилу с надписью "46-й президент США". В коротком тизере Клэр Андервуд (Робин Райт) навещает покойного мужа на кладбище.

Напомним, в новом сезоне будет восемь эпизодов. Клэр Андервуд займет место мужа и станет президентом США. К Робин Райт присоединятся актеры Дайан Лейн, Грег Киннир и Коди Ферн. Кроме того, в новом сезоне вновь появятся Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон, Констанс Циммер, Дерек Сесил, Кэмпбелл Скотт и Борис Макгивер.

Премьера шестого, финального сезона "Карточного домика" запланирована на 2 ноября 2018 года.