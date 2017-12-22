Гадания на Рождество 2018: когда гадать и как

13 декабря девушки гадали на Андрея. Теперь идет очередь гадания на Рождество – старая традиция и заглянуть в будущее сейчас хотят многие. Как правило, на Рождество гадают на грядущее, на суженого, на желание. Гадание на Рождество дома можно провести в одиночестве или же со своими подругами. Впрочем, есть еще и те, кто желает провести рождественские гадания, но не знают когда гадать. Лучшая дата для гадания на Рождество 2018 – ночь на 7 января, но можно гадать и любое в другое время. Это пора волшебства и чудес! Мы подобрали несколько вариантов популярных рождественских гаданий, которое можно использовать в 2018 году.

Гадания в Рождественскую ночь на картах

В это рождественском гадании все просто – нужно взять новую колоду. Как правило, гадают на Рождество с 6 на 7 января после захода Солнца. Колоду необходимо хорошо перетасовать.

Доставать по одной карте, говоря: "Для себя, для дома, для сердца, для души". Если все карты красные – повезло, удача не отвернется и будет рядом идти весь год. Если все черные – нужно готовиться к серьезным препятствиям. В этот год лучше планов не строить. Черные и красные означают переменчивое будущее. Карты "для сердца": червовый туз – большая любовь; туз пиковой масти – удар; бубновый – богатство; крестовый – хорошая карьера.

Гадания на Рождество 2018 на суженого с зеркалом

Девушка садится у открытого окна или на улице с зеркалом. Его установить таким образом, чтобы Рождественский месяц четко отражался. На него и смотреть неотрывно. Через некоторое время изображение множиться или будут появляться другие фигуры. По ним и определяют будущее.

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Если отражение месяца раздвоилось – девушка будет с парой в этом году. Если их стало больше двух – будет выбор между женихами. Если появилась фигурка – судить о предстоящих событиях.

Также можно гадать с помощью двух зеркал: большого и маленького. Нужно при свечах сесть против большого, а маленькое установить перед собой. Получится коридор. Девушка произносит: "Суженый, я жду, приходи ужинать!" Теперь нужно внимательно смотреть в коридор из зеркал. Он должен появиться в самом его конце. Это гадание не всегда получается.

Гадания на Рождество 2018 со свечкой

Нужно поставить перед собой свечку и проговорить такие слова: "Подружка, поговорим?" А затем зажечь ее. Если сразу фитилек не возьмется, спичка сломается, то не стоит продолжать. Если свечка загорелась, то внимательно нужно смотреть на фитиль. Каждый раз, делая оборот, фитиль показывает определенную фигурку. По ним и определяют грядущие события. Например: роза – любимы, девятка – исполнение всех желаний, дракон – есть враг, черт – неприятность, копье – нужно действовать быстро, змея – нападение недоброжелателей, сплетни.

Гадания на Рождество дома на обручальном кольце

Нужно привязать к обручальному колечку нитку, длиной от ладошки до локтя. Взять за свободный конец, чтобы кольцо свободно висело и задавать вопрос, к примеру: "Буду ли я богата? Куплю ли я машину". Примеры ответов: параллельно туловищу качается – нет; перпендикулярно – да; стоит на месте – не определено.

Напомним, на Новый год-2018 украинцев ждет три выходных дня – с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. По законодательству, в случае совпадения выходного дня с государственным праздником он переносится на понедельник.