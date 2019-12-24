Галина Волчек в больнице: врачи не могут приступить к лечению актрисы

Артистке поставили страшный диагноз

Галина Волчек Фото: YouTube

Известная российская артистка Галина Волчек была срочно госпитализирована и ее ввели в медикаментозную кому. Сейчас организм 86-летней Волчек слишком ослаб, в легких скопилась жидкость, а давление критически низкое — 40 на 60. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Также сообщается, что помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали тромбоэмболию — закупорку легочной артерии.

Отмечается, что при таких показателях кардинальное лечение пока невозможно. Худруку "Современника" вводят антибиотики, искусственно поддерживают её давление, а для работы легких поставили аппарат ИВЛ.

Напомним, что Галина Волчек посещала Украину в 2009 году.

Отметим, что Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем.

На счету актрисы более 25 ролей в фильмах ("Дон Кихот", "Шли солдаты", "Берегись автомобиля", "Свой", "Король Лир" и другие). Галина Волчек сняла в качестве режиссера более 10 картин. Также она сыграла десятки персонажей в театральных постановках. Первая режиссерская работа – "Двое на качелях".

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