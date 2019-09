"Гарри Поттер и Проклятое дитя" может получить экранизацию: подробности

Джоан Роулинг сделала неоднозначное заявление

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти" Фото: YouTube

Недавно из источников издания We Got This Covered прошел слух по сети, что пьеса "Гарри Поттер и Проклятое дитя" может получить экранизацию, а у истории о Гарри Поттере появится сериал-приквел.

А недавно и сама Джоан Роулинг не на шутку озадачила всех своим новым сообщением в Twitter. Писательница опубликовала загадочное сообщение, которое дополнила меткой последователей Волдеморта – главного антагониста истории о маленьком волшебнике.

"Иногда тьма приходит из неожиданных мест #HarryPotter #CursedChild", – такую фразу Роулинг оставила в посте, дополнив ее изображением Черной метки. Такой символ наносят последователи Волдеморта на свою кожу, используя его для узнаваемости среди своих и запугивания.

Впрочем, ресурс Pottermore в Twitter опроверг такие фантазии, хотя добавил, что "поттероманов" ждет что-то действительно интересное.

"Проклятое дитя ждет что-то интересное, но это не фильм", – поделились представители официального фан-сайта о Гарри Поттере.

Такую информацию подтвердили и представители "Проклятого дитя" на Бродвее в комментарии для Entertainment Weekly: "Мы можем подтвердить, что эти слухи абсолютно не соответствуют действительности. Warner Bros. всегда был ценным партнером "Проклятого дитя" с момента его создания, но их роль не изменилась" .

Скриншот: Pottermore

А вот создатели "Гарри Поттера" пролили некоторый свет на будущее франшизы. Кроме книги под названием "Гарри Поттер и проклятое дитя: путешествие", которая появится в продаже 5 ноября 2019 года и вместит в себя все закулисье создания пьесы 2016 года в Нью-Йорке, фанатов ждет продолжение истории волшебника Гарри Поттера. Что это будет – пьеса, книга или фильм – пока неизвестно.

