Гарри Поттер уже не тот: Дэниел Рэдклифф в халате и с пистолетами стал героем мемов
Актер в странном виде разгуливал с оружием в руках по улице
Популярный актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен благодаря роли волшебника Гарри Поттера в цикле фильмов об этом герое, не устает удивлять фанатов своими слегка эксцентричными ролями. То он играл наркоторговца, то парня с рогами на голове (в прямом смысле), то неонациста. А на днях актер просто привел всех в замешательство, ужас и восторг одновременно.
Дело в том, что в сети появились фотографии со съемочной площадки нового фильма Рэдклиффа "Пушки Акимбо". На снимках звезда "Гарри Поттера" разгуливает по улице в трусах, халате, тапочках в виде лап и с двумя пистолетами. Этот "прикид" уже сам по себе странный, но в добавок Рэдклифф скорчил такие гримасы, что невольно возникает вопрос: " Кто его выпустил из психушки?". Разумеется, фотографии тут же превратились в мемы и разлетелись по всему миру.
Отметим, что съемки нового фильма "Пушки Акимбо" начались в конце апреля в Новой Зеландии. По сюжету персонаж Рэдклиффа должен спасти свою бывшую возлюбленную. Дата выхода фильма предварительно назначена на 2019-й год.
Напомним, состояние Дэниела Рэдклиффа составляло порядка 90 миллионов долларов. Сам актер, впрочем, не торопится инвестировать или тратить столь внушительную сумму: даже после завершения съемок в "Гарри Поттере" он не стал обзаводиться спорткарами, роскошными особняками и прочими атрибутами жизни молодых звезд, а просто оставил деньги лежать на счетах.
Смотрите на видео, как Дэниел Рэдклифф бежал от образа Гарри Поттера: