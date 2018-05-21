Гарри Поттер уже не тот: Дэниел Рэдклифф в халате и с пистолетами стал героем мемов

Актер в странном виде разгуливал с оружием в руках по улице

"Отвечаю, Рон, эти штуки круче волшебных палочек!" Скриншот "Поздоровайся с моими маленькими друзьями, Авадой и Кедаврой" Скриншот "Теория: Дэниел Рэдклифф продолжает позориться на публике, а потом вынужден снимать фильмы, чтобы всё это можно было выдать за часть съемочного процесса" Скриншот "Быть может, ты и крутой, но ты никогда не будешь таким крутым, как Дэниел Рэдклифф, размахивающий двумя пушками в халате и гигантских тапках" Скриншот "Какое облегчение – узнать, что это фото Дэниела Рэдклиффа со съемок. А то на минутку мне аж поплохело" Скриншот "Текущее психическое состояние: Дэниел Рэдклифф" Скриншот 1/7

Популярный актер Дэниел Рэдклифф, который стал известен благодаря роли волшебника Гарри Поттера в цикле фильмов об этом герое, не устает удивлять фанатов своими слегка эксцентричными ролями. То он играл наркоторговца, то парня с рогами на голове (в прямом смысле), то неонациста. А на днях актер просто привел всех в замешательство, ужас и восторг одновременно.

Дело в том, что в сети появились фотографии со съемочной площадки нового фильма Рэдклиффа "Пушки Акимбо". На снимках звезда "Гарри Поттера" разгуливает по улице в трусах, халате, тапочках в виде лап и с двумя пистолетами. Этот "прикид" уже сам по себе странный, но в добавок Рэдклифф скорчил такие гримасы, что невольно возникает вопрос: " Кто его выпустил из психушки?". Разумеется, фотографии тут же превратились в мемы и разлетелись по всему миру.

Отметим, что съемки нового фильма "Пушки Акимбо" начались в конце апреля в Новой Зеландии. По сюжету персонаж Рэдклиффа должен спасти свою бывшую возлюбленную. Дата выхода фильма предварительно назначена на 2019-й год.

Напомним, состояние Дэниела Рэдклиффа составляло порядка 90 миллионов долларов. Сам актер, впрочем, не торопится инвестировать или тратить столь внушительную сумму: даже после завершения съемок в "Гарри Поттере" он не стал обзаводиться спорткарами, роскошными особняками и прочими атрибутами жизни молодых звезд, а просто оставил деньги лежать на счетах.

Смотрите на видео, как Дэниел Рэдклифф бежал от образа Гарри Поттера: