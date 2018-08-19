Где сон, а где – реальность: раскрыта тайна фильма "Начало" Кристофера Нолана

Актер Майкл Кейн Майкл Кейн, который объяснил, вернулся ли герой Леонардо Ди Каприо в реальность или же хэппи-энд с воссоединением с детьми

Фильм "Начало". Фото: lucidnisneni.cz

В этом году блокбастер Кристофера Нолана "Начало" отметил 8 лет с момента премьеры. Фанаты творчества этого режиссера до сих пор спорят, чем же закончился фильм. Внести ясность в этот вопрос решил Майкл Кейн, который объяснил, вернулся ли герой Леонардо Ди Каприо в реальность или же хэппи-энд с воссоединением с детьми – не более чем еще один его сон.

На кинофестивале Film 4 Summer Screen, Майкл Кейн, который в "Начале" сыграл эпизодическую, но от того не менее яркую роль Майлза, отца погибшей жены Доминика Кобба, вспомнил свой диалог с Кристофером Ноланом, состоявшийся еще до начала съемок картины:

"Прочитав сценарий "Начала", я был несколько озадачен, – вспоминает Кейн. – Я признался Крису, что не понимаю, какие события происходят во сне. Я спросил у него: "Когда дело происходит во сне, а когда – в реальности?" Он сказал: "Сцены, в которых есть ты – это реальность". Так что вот как обстоят дела: если я в кадре, значит, это реальность. Если меня нет – это сон".

Таким образом, дискуссию о том, упал ли волчок/тотем Кобба или же продолжил вращаться, можно считать закрытой: поскольку герой Майкла Кейна фигурирует в концовке "Начала", Кобб вернулся во вполне реальный дом, ко вполне реальным детям.

Напомним, в 2010 году "Начало" Кристофера Нолана удержало лидерство в американском кинопрокате.