Генри Кавилл сыграет Гарольда в сериале "Ведьмак" от Netflix

Первый сезон будет из 8 эпизодов

Генри Кавилл. Фото: Getty

Наконец подтвердился слушок о том, что Генри Кавилл, который попал в неприятную историю с "усами Супермена", исполнит роль Геральта из Ривии в новом сериале Netflix "Ведьмак".

Новость о кастинге у себя в Instagram Кавилл уже подтвердил, пусть и опосредованно. Отметим, что в последний раз в телевизионных шоу Кавилл появлялся 8 лет назад – в историческом сериале "Тюдоры" в 2010 году.

Первый сезон нового "Ведьмака" на Netflix, тем временем, выйдет в 2020 году (точной даты премьеры у сериала пока нет) и будет насчитывать 8 эпизодов.

Напомним, человек-скала Дуэйн Джонсон составит компанию Генри Кавиллу в сиквеле фильма "Человек из стали". Студия Warner Bros. собирается существенно расширить роль, предложенную Джонсону – поскольку сейчас Дуэйн является одним из самых популярных у зрителей актеров.