Героев фильма о гомосексуальной любви поместили на картины Моне

Фильм "Зови меня своим именем" режиссера Луки Гуаданьино, который получил "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий", теперь приобрел совсем другие краски. ОДело в том, что оновные кадры фильма соединили с картинами знаменитого художника-француза Клода Моне, пишет NME.

Почему именно картины Моне – все очень просто. В романе Андре Асиман, на основе которого экранизированы одноименную киноленту, использовались описания некоторые картины Моне, и сам автор книги часто вдохновлялся работами живописца.

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Поэтому, неизвестные создатели проекта "Call Me by Monet" решили создать в Instagram специальный аккаунт, в котором объединили полотна Моне и кадры фильма. Получилось неплохо.

Напомним, режиссер Лука Гуаданьино подтвердил, что у его фильма "Зови меня своим именем" будет продолжение. Об этом он и заявил во время интервью на красной дорожке церемонии вручения "Оскаров". Режиссер признался, что сейчас плотно сотрудничает с автором одноименного романа Андре Асиманом.