Герои анимации "Playmobil фильм" заговорят голосами украинских артистов DZIDZIO и LILU

Мультфильм выходит на широкие экраны 30 января

Кадр из анимации «Playmobil:фильм» Фото: пресс-служба

Украинские звезды все чаще дублируют зарубежные фильмы и анимационные картины. Например, Григорий Герман озвучил настоящего злодея в мультфильме "Йети". А теперь свои голоса главным героям анимации "Playmobil фильм" отдадут певец и актер DZIDZIO, а также ведущая и певица LILU.

Узнайте, как создают анимацию в Украине:

Легкий, приветливый и всегда бодрый DZIDZIO сразу нашел общий язык со своим героем. И неудивительно: они одно лицо! Его оптимистический и беззаботный герой Дель обожает еду и кормить малышей. Он разъезжает по городам на фургоне и продает фрикадельки Del Del Belle.

DZIDZIO и LILU стали актерами дубляжа Фото: пресс-служба

"Мы с моим героем Делом очень похожи, вы только посмотрите на прическу и эту шикарную бороду – одно лицо. Мне очень повезло озвучивать такого смешного и яркого героя. С нетерпением жду начала работы над этой анимацией", – поделился своими впечатлениями DZIDZIO.

"Playmobil фильм" – анимация от всемирно известного Лино Ди Сальво (создателя "Ледяное сердце", "Вольт", "Рапунцель: Запутанная история"). Приключения происходят в новом для всех фантастической вселенной Plаymobil.

"Идея создания "Playmobil фильм" – возможность воплотить все, что я узнал, работая над "Ледяным сердцем","Вольтом","Рапунцель". Вложить все это в новых персонажей и совершенно новую историю. Мы создали смешной, динамичный фильм, который будет вдохновлять детей и родителей на укрепление семейных ценностей и создаст для каждого хорошее настроение" – отметил Лино Ди Сальво.

По сюжету, Чарли неожиданно попадает в волшебную вселенную Playmobil. Обеспокоенная внезапным исчезновением брата, старшая сестра Марла отважно отправляется на его поиски. Марлу ждет фантастическое путешествие по удивительным новым мирам. По пути она познакомится и подружится с невероятными героями. Среди них Дел, оптимистичный и неугомонный водитель передвижной закусочной; Рекс Дашер, неудержимый и самовлюбленный секретный агент; чуткий и преданный робот; добрая, но своенравная фея и многие другие.

Мультфильм выходит на широкие экраны 30 января.

Напомним, ранее Леся Никитюк также участвовала в дубляже мультфильмов.

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