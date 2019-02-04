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Гильдия режиссеров назвала лауреатов премии

Триумфатором вечера стал режиссер Альфонсо Куарон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:16
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе 27 января прошла церемония награждения престижной премии - SAG Awards 2019. За ней последовала и церемония награждения другой престижной премии - состоялась 71-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA). Об этом сообщается на сайте организации.

Главную награду в номинации "Лучший полнометражный фильм" получил режиссер фильма "Рома" Альфонсо Куарон. Отметим, что за этот фильм Куарон также получил "Золотой глобус", также он номинирован на "Оскар".

А вот премия за "Лучший режиссерский дебют" присуждена Бо Бернэму, снявшему комедийную драму "Восьмой класс".

Адам МакКэй получила статуэтку в номинации "Лучший режиссер драматического сериала" за проект "Наследники" от HBO. В категории "Лучший режиссер комедийного сериала" обладателем награды стал Билл Хадер ("Барри"). 

В номинации "Лучший режиссер мини-сериала или фильма на ТВ" премия досталась Бену Стиллеру за работу над "Побегом из тюрьмы Даннемора".

Напомним, 22 января, Американская академия киноискусств объявила главных претендентов на премию "Оскар 2019". Отметим, что финальное голосование за претендентов на "Оскар" завершится 19 февраля.

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Источник: Сегодня
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