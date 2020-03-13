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Гимн молодости: слушаем яркую премьеру от Dj NANA

Dj NANA представила гимн молодости для всех возрастов

Марина Попович
Сегодня, 10:00

В канун своего дня рождения Dj NANА делает подарок всем, кто умеет жить, наслаждаясь моментом. Артистка презентует новый трек "Вечно молодыми"!

Песня "Вечно молодыми" — это гимн людей всех возрастов. Dj NANA уверена, что не важно 20 тебе или 30, студент ты или офисный работник – в погоне за успехом можно потерять себя в каменных джунглях города, будучи в любом возрасте.

"Вечно молодыми" — это призыв к свободному состоянию души. Особенно припев, который провоцирует на самые яркие и сумасшедшие приключения, достает из сознания самые крутые воспоминания", — делится Dj NANA.

Слушать Dj NANА – Вечно молодыми

Артистка признается, что ее нынешнее эмоциональное состояние на все 100 процентов переплетается с текстом песни. По ее мнению, иногда нужно сказать "стоп", отпустить все дела и уйти в отрыв.

Как и предыдущий сингл Dj NANA "Птица", новый трек был написан для артистки ее продюсером, известным композитором и автором множества хитов Русланом Квинтой в коллаборации с молодым автором Галиной Моруз.

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"У песни два автора слов и музыки, поэтому для нас очень важно было найти правильный баланс. Мы довольны результатом: эта песня отражает настроение и открывает новый взгляд на творчество Наны", — прокомментировал премьеру Руслан Квинта.

Напомним, ранее популярная украинская группа "Время и Стекло" официально заявила о распаде.

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трек DJ NANA Руслан Квинта
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