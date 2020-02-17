Girl power: книги, которые стоит прочесть каждой женщине

Подборка книг о женской силе, любви и самоценности

Что почитать Фото: Сегодня

В былые времена для того, чтобы показаться сумасшедшей или радикальной, достаточно было вслух заговорить о правах и возможностях женщин. К счастью, те времена ушли в историю, и сейчас в мире наблюдается третья волна феминизма. Ее проявлением в кинематографе, музыке, индустрии моды и, конечно, в литературе стало движение Girl Power. Сейчас оно захлестнуло культурный мир. Главный месседж Girl Power – ты можешь делать все, что захочешь и достичь всего, чего пожелаешь. Главное при этом – быть счастливой и не обращать внимания на социальные предрассудки. Уверены, эта идея откликается в сердцах многих читательниц.

Сегодня.Lifestyle сделали подборку книг, которые наилучшим образом отображают тему женской силы, любви, уважения к себе, самоценности и борьбы с гендерными стереотипами.

Как за вечер прочитать целую книгу – смотрите видео:

Бриджит Квин "Невероятные. Пятнадцать женщин, которые творили искусство и историю"

Вспомните имена ваших любимых художников. А теперь внимание: сколько среди них женщин? Культурные исследования, проведенные в Европе и Соединенных Штатах, показали, что большинство людей абсолютно ничего не знает о женщинах-живописцах. И так выходит вовсе не из-за недостатка таланта у последних, а из-за гендерных стереотипов, веками господствовавших в мире – художниц не признавали, не воспринимали всерьез, поэтому их имена оставались безвестными.

Чтобы изменить ситуацию, автор книги "Невероятные ..." рассказывает о 15 выдающихся художницах из разных уголков мира, из разных эпох. Бриджит Квин делится историями женщин, которые оказали колоссальное влияние на мировое искусство, на творчество своих именитых современников и изменили сознание миллионов людей. Это истории женщин, которые делали выдающиеся вещи, когда о Girl power еще никто и не слышал.

Екатерина Бабкина, Марк Ливин "Сила девушек"

Леся Украинка, Лина Костенко, Екатерина Белокур, Лилия Пустовит – женщины, которые тем или иным образом изменили жизнь нашей страны. Екатерина Бабкина и Марк Ливин рассказывают об их стойкости и выносливости, об их верности своим идеям и призванию, об их маленьких поступках и больших достижениях. Книга обязательна к прочтению для каждого украинца и, конечно, для каждой украинки.

Марта Гавришко "Преодолевая тишину. Женские истории войны"

Принято считать, что историю пишут мужчины. Согласно расхожему мнению, война – исключительно мужское дело. Издание Марты Гавришко доказывает обратное. Эта книга, существующая на грани художественного произведения и документалистики, рассказывает истории женщин, которые были не просто свидетельницами Второй Мировой, а ее активными участницами. Она собрана из воспоминаний крестьянок и мещанок, бедных и богатых женщин, которые были подпольщицами, занимали руководящие посты в ОУН. В этом издании – правда о войне без всякой романтизации, документальное доказательство того, что женщина – не худший воин, чем мужчина. А ее силе и выносливости представители "сильной половины" человечества иногда могут только позавидовать.

Светлана Алексиевич "У войны не женское лицо"

Издание Нобелевской лауреатки по литературе, поднимающее все ту же болезненную тему войны. Это история о том, как нечеловеческие условия существования заставляют женщин брать в руки оружие и защищать родную землю. Это глубокое исследование духовного мира девушек и женщин, которым пришлось стать жертвами палачей или же в них превратиться. Это – воспоминания о необычайных, разных и таких сильных женщинах, наших бабушках и их матерях.

Элизабет Гилберт "Город женщин"

Новинка от автора мирового бестселлера "Есть, молиться, любить". Главная героиня произведения, молодая девушка, покинувшая колледж, оказывается в Манхэттене в начале 1940-х годов. Она с головой окунается в мир богемных тусовок, в море алкоголя, секса и неожиданно находит искреннюю любовь. Но главное, что находит героиня книги – собственное "я", любовь и уважение к себе, чувство самоценности, понимание того, что не надо быть идеальной для того, чтобы заслуживать счастья.

Дженнифер Вайнер "Хорошо в постели"

Эта книга – манифест женской любви к себе. Она учит принимать свое тело в любой форме, а душу – в любом состоянии. Главная героиня романа проходит интересный и знакомый многим путь от разрушительных попыток подстроиться под общественные стандарты до полного их игнорирования, к жизни, полной счастья и гармонии вопреки шепоту за спиной.

Джессика Беннетт "Бойцовский клуб феминисток"

Эта книга – сборник историй из повседневной жизни современных женщин, офисных сотрудниц, талантливых специалисток технологической сферы, руководительниц. Это вполне реальные примеры того, как в 21 веке на пути карьерной или личностной реализации становится гендерный фактор. И, вместе с тем, это примеры того, как сильные женщины преодолевают стереотипы, отстаивают свои права, психологические границы, и достигают больших высот. Эта книга будет служить практическим пособием для женщины, которую коллега-мужчина попросит принести кофе во время важных переговоров, или для девушки, которая сталкивается с непристойными ухаживаниями прямо на рабочем месте.

Фран Гаузер "Миф о милой девочке"

Качественная психологическая книга, которая доказывает: не обязательно быть "мужчиной в юбке", чтобы добиться успеха в современном мире. Она учит сочетать женственность со стальной выдержкой, природные черты характера и умение завоевывать уважение среди коллег, руководителей и подчиненных. Книга о гармонии с собой и миром, созданная для женщин, которые не могут сделать выбор между силой и мягкостью. Подсказка: выбирать не нужно.

Напомним, ранее мы делали подборку лучшего молодежного фэнтези. Кроме того писали, что почитать по воспитанию детей.

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