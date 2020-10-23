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"Под наблюдением" и "Тихое сердце": главные кинопремьеры недели

Сегодня, 17:53

От фильма ужасов или драмы с Кейт Уинслет до мультфильма для детей

Сегодня.Lifestyle подготовили подборку фильмов, премьера которых состоится на этой неделе в кинотеатрах Украины. Поможем вам определиться с кинокартиной для просмотра.

"Под наблюдением"

Жанр: триллер, ужасы

Скоро Хэллоуин, а значит в прокате появится много фильмов ужасов. "Под наблюдением" – один из них. Он повествует о двух молодых парах, которые арендовали шикарную виллу у океана. Отдых, который должен был стать роскошным – обернулся кошмаром.

Неожиданно герои обнаруживают, что в доме за ними повсюду следят скрытые камеры, узнавшие все их секреты. Это станет началом жуткой игры, в которой герои будут сражаться за свои жизни с таинственным наблюдателем.

"Тихое сердце"

Жанр: драма

Этот фильм поднимет тему запутанных семейных отношений и вопросы смерти. В прямом смысле, ведь главная героиня – неизлечимо больная Лили, которая готовиться к эвтаназии. Она собирает три поколения своей родни, чтобы отпраздновать Рождество и проститься с ними.

Но спокойное семейное прощание омрачается давними конфликтами между ее дочерьми, Дженнифер и Анной. После этого, главная героиня начинает сомневаться, действительно ли она готова проститься с жизнью.

В ролях: Кейт Уинслет, Сьюзен Сэрэндон, Миа Васиковска

"Повелитель драконов"

Жанр: анимация, семейный, комедия

Не только ужастиками и драмами богата эта кинонеделя. Для детей и их родителей выходит семейная анимация о дружбе бездомного мальчика Бена с драконом по имени Лунг.

Юноша решает помочь своему новому другу покинуть небоскребы мегаполисов и добраться до мест, где по легендам драконы живут в спокойствии и безопасности. Герои окунутся в мир приключений и познакомятся с волшебными существами. А смелый и добрый герой будет пытаться спасти весь драконий род.

"Сын дьявола"

Жанр: триллер, ужасы, детектив

Еще один фильм ужасов для желающих пощекотать нервы. Главные герои – музыкант Лиам и его жена, журналистка Рэй – останавливается в уединенном отеле. В этом месте сорок лет назад находился роддом для малоимущих женщин.

Беременная Рэй видит призрак жестоко убитой здесь женщины и решает раскрыть тайну о судьбах родившихся в этом доме детей.

"Чудо-детки: Непутевые волшебники"

Жанр: приключения, фэнтези, семейный

Главный герой картины – 13-летний вампир Влад, который боится вида крови. Он оказывается в престижной школе для магических существ, где чувствует себя неуютно.

Облегчают мальчику жизнь его новые друзья – такие же непутевые волшебники. Одна из них – эльфийка, которая боится летать, а второй – оборотень с аллергией на шерсть. Вместе ребята будут познавать мир и магию, а также окунаться в незабываемые приключения.

Киевская неделя критики 2020

Также в столице Украины пройдет фестиваль "Киевская неделя критики". Он соберет в программе фильмы с лайн-апов главных европейских кинофестивалей этого года. В качестве кураторов выступают известные украинские кинокритики.

После каждого показа зрители смогут подискутировать о просмотренных кинолентах. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Программу фестиваля можно посмотреть тут.

Напомним, ранее был назван самый страшный фильм за всю историю кино: это лента 2012 года. Также вас может заинтересовать 5 фильмов для домашнего просмотра, основанных на реальных историях.

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Источник: kinoafisha.ua
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